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Política

Camacho: ‘Si no hay consenso esta semana, las comisiones deben elegirse por votación’

El diputado Camacho impulsa votación para integrar las comisiones legislativas
El diputado Camacho impulsa votación para integrar las comisiones legislativas Asamblea Nacional
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/07/2026 12:39
El diputado Luis Eduardo Camacho propuso someter a votación la conformación de las comisiones de la Asamblea Nacional si esta semana no se alcanza un consenso

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El diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, propuso que la Asamblea Nacional someta a votación la conformación de las comisiones permanentes si esta semana no se alcanza un consenso entre las bancadas.

El planteamiento surge en medio del inicio del nuevo período legislativo, con la diputada Shirley Castañeda al frente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Camacho expresó en una entrevista a Telemetro Reporta, su deseo de que las comisiones queden integradas durante esta misma semana, pero advirtió que no debe retrasarse el trabajo legislativo en caso de persistir las diferencias.

“En lo personal, yo pienso que si esta semana no hemos logrado consenso, la otra semana debemos ir a votación para escoger a los miembros de las comisiones de trabajo”, afirmó.

El diputado recordó que, a diferencia del primer período de sesiones, actualmente existen más de 100 proyectos de ley pendientes de segundo debate, por lo que considera necesario avanzar con la agenda legislativa mientras se define la integración de las comisiones.

“Ojalá que la Asamblea esta misma semana concluya la elección de las comisiones de trabajo, pero si eso no ocurriera no hay excusa para que no sigamos avanzando”, sostuvo.

Camacho también hizo referencia a lo ocurrido el año pasado, cuando la conformación de las comisiones tomó cerca de un mes, situación que, a su juicio, no debe repetirse.

Además, señaló que aunque en la Asamblea Nacional se mantienen conversaciones entre las distintas bancadas para alcanzar acuerdos, existen sectores con los que, según dijo, resulta difícil concretar o mantener los consensos.

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