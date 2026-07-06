Camacho: ‘Si no hay consenso esta semana, las comisiones deben elegirse por votación’

El diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, propuso que la Asamblea Nacional someta a votación la conformación de las comisiones permanentes si esta semana no se alcanza un consenso entre las bancadas.

El planteamiento surge en medio del inicio del nuevo período legislativo, con la diputada Shirley Castañeda al frente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Camacho expresó en una entrevista a Telemetro Reporta, su deseo de que las comisiones queden integradas durante esta misma semana, pero advirtió que no debe retrasarse el trabajo legislativo en caso de persistir las diferencias.

“En lo personal, yo pienso que si esta semana no hemos logrado consenso, la otra semana debemos ir a votación para escoger a los miembros de las comisiones de trabajo”, afirmó.