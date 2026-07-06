Canal de Panamá estrena flota de remolcadores híbridos en plena alerta climática

La entrada en servicio de los remolcadores complementa las medidas de ahorro de agua que la ACP aplica desde finales del año pasado, las cuales incluyen el uso de las tinas de reutilización en las esclusas Neopanamax, los exclusajes simultáneos y la suspensión temporal de la generación hidroeléctrica en la represa de Gatún. Junto con los ajustes de calado, la programación contempla suspensiones temporales de carriles por mantenimiento preventivo. <b>Entre el 21 y 22 de julio se ejecutará un mantenimiento en la cámara seca del carril oeste de las esclusas Panamax de Gatún</b>. Esta labor reducirá temporalmente <b>los cupos de reserva disponibles de un promedio habitual de 26 a solo 16 tránsitos diarios</b> durante ese período, limitando la oferta de cupos principalmente para los buques de categorías regulares y comerciales. La administración de la vía reiteró que, a largo plazo, la sostenibilidad operativa de la ruta y el suministro de agua para más del <b>50%</b> de la población del país requerirán soluciones estructurales como el desarrollo del proyecto de río Indio.