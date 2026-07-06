Canal de Panamá estrena flota de remolcadores híbridos en plena alerta climática

El Canal de Panamá integró cinco nuevos remolcadores con tecnología híbrida a su flota operativa, con el objetivo de optimizar el consumo energético y reducir las emisiones en las maniobras de tránsito. El bautizo de las embarcaciones denominadas Isla Farallón, Isla Cébaco, Isla Cañas, Isla Coiba e Isla Boná se dio en un contexto de ajustes operativos rigurosos provocados por la variabilidad climática.

A pesar de que los informes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de principios de junio señalaban que las reservas de los lagos Gatún y Alhajuela se mantenían estables, la institución modificó sus previsiones debido a la amenaza latente del fenómeno de El Niño para el segundo semestre del año.

Mediante el aviso técnico Advisory to Shipping No. A-22-2026, la vicepresidencia de Operaciones de la ACP confirmó que a partir del 24 de julio el calado máximo autorizado para buques que transitan por las esclusas Neopanamax se reducirá a 14.94 metros (49.0 pies) en agua dulce tropical. La restricción se acentuará el 15 de agosto, cuando el límite disminuirá a 14.78 metros (48.5 pies).

Ricaurte Vásquez Morales, administrador de la vía interoceánica, detalló que la adquisición de estos remolcadores responde a una visión de largo plazo para mantener la competitividad de la ruta.

“La incorporación de estos remolcadores híbridos refleja nuestro compromiso con una operación más limpia, eficiente y sostenible, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad del Canal de Panamá para las futuras generaciones”, expresó.

Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá destacó que el motor de la operación de estas embarcaciones con tecnología de última generación son las personas que la hacen posible.

“Detrás de cada remolcador hay capitanes, marinos, prácticos, operadores, mecánicos, ingenieros y equipos de apoyo que con un corazón canalero hacen de la operación un ejemplo de excelencia”, indicó.

Los nombres de los remolcadores rinden homenaje a la riqueza natural y marítima del país, resaltando el vínculo del Canal con el país y resaltando el papel de estas embarcaciones como parte de una operación moderna, segura y preparada para los desafíos del futuro.