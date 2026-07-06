  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Canal de Panamá estrena flota de remolcadores híbridos en plena alerta climática

Los nuevos remolcadores híbridos Isla Farallón e Isla Cébaco iniciaron operaciones de asistencia de buques en la vía interoceánica.
Los nuevos remolcadores híbridos Isla Farallón e Isla Cébaco iniciaron operaciones de asistencia de buques en la vía interoceánica. Cedida | ACP
Por
Mileika Lasso
  • 06/07/2026 13:01
Con motores eléctricos y de diésel, los cinco nuevos remolcadores buscan bajar costos operativos en la vía interoceánica

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Canal de Panamá integró cinco nuevos remolcadores con tecnología híbrida a su flota operativa, con el objetivo de optimizar el consumo energético y reducir las emisiones en las maniobras de tránsito. El bautizo de las embarcaciones denominadas Isla Farallón, Isla Cébaco, Isla Cañas, Isla Coiba e Isla Boná se dio en un contexto de ajustes operativos rigurosos provocados por la variabilidad climática.

A pesar de que los informes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de principios de junio señalaban que las reservas de los lagos Gatún y Alhajuela se mantenían estables, la institución modificó sus previsiones debido a la amenaza latente del fenómeno de El Niño para el segundo semestre del año.

Mediante el aviso técnico Advisory to Shipping No. A-22-2026, la vicepresidencia de Operaciones de la ACP confirmó que a partir del 24 de julio el calado máximo autorizado para buques que transitan por las esclusas Neopanamax se reducirá a 14.94 metros (49.0 pies) en agua dulce tropical. La restricción se acentuará el 15 de agosto, cuando el límite disminuirá a 14.78 metros (48.5 pies).

Ricaurte Vásquez Morales, administrador de la vía interoceánica, detalló que la adquisición de estos remolcadores responde a una visión de largo plazo para mantener la competitividad de la ruta.

“La incorporación de estos remolcadores híbridos refleja nuestro compromiso con una operación más limpia, eficiente y sostenible, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad del Canal de Panamá para las futuras generaciones”, expresó.

Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá destacó que el motor de la operación de estas embarcaciones con tecnología de última generación son las personas que la hacen posible.

“Detrás de cada remolcador hay capitanes, marinos, prácticos, operadores, mecánicos, ingenieros y equipos de apoyo que con un corazón canalero hacen de la operación un ejemplo de excelencia”, indicó.

Los nombres de los remolcadores rinden homenaje a la riqueza natural y marítima del país, resaltando el vínculo del Canal con el país y resaltando el papel de estas embarcaciones como parte de una operación moderna, segura y preparada para los desafíos del futuro.

Desafíos en la vía

La entrada en servicio de los remolcadores complementa las medidas de ahorro de agua que la ACP aplica desde finales del año pasado, las cuales incluyen el uso de las tinas de reutilización en las esclusas Neopanamax, los exclusajes simultáneos y la suspensión temporal de la generación hidroeléctrica en la represa de Gatún.

Junto con los ajustes de calado, la programación contempla suspensiones temporales de carriles por mantenimiento preventivo. Entre el 21 y 22 de julio se ejecutará un mantenimiento en la cámara seca del carril oeste de las esclusas Panamax de Gatún. Esta labor reducirá temporalmente los cupos de reserva disponibles de un promedio habitual de 26 a solo 16 tránsitos diarios durante ese período, limitando la oferta de cupos principalmente para los buques de categorías regulares y comerciales.

La administración de la vía reiteró que, a largo plazo, la sostenibilidad operativa de la ruta y el suministro de agua para más del 50% de la población del país requerirán soluciones estructurales como el desarrollo del proyecto de río Indio.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo