EN VIVO: Portugal vs. España

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¡Inicia el partido!
¡Ya sonaron los himnos y se cumplen los últimos actos protocolares!
¡Se viene el posible último baile de Cristiano Ronaldo! ¡Se viene el duelo Cristiano Ronaldo vs. Lamine Yamal!
¡Ya están los jugadores sobre el terreno de juego y se escuchan los himnos nacionales!
¡Ya están confirmados los 22 protagonistas!
Luis de la Fuente sale con el mismo 11 titular que utilizó ante Austria en los dieciseisavos de final, mientras que por Portugal, la gran sorpresa es el ingreso de Joao Felix.
11 titular de Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha, Neto, Bruno Fernandes, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.
11 titular de España: Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro; Pedri, Rodri, Baena, Olmo, Lamine Yamal y Oyarzabal.
¡Portugal y España se miden en Dallas por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026!
Una final adelantada. Cristiano Ronaldo no se quiere despedir del torneo mundialista, mientras que España parte como gran favorito para este cotejo con Lamine Yamal como su máxima estrella.
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