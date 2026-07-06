Navarro: Cierre de mina en Donoso tomará décadas y rechaza ‘populismo’

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtió que el proceso de cierre definitivo de la mina de cobre en Donoso, en la provincia de Colón, es una tarea que tomará décadas debido a la magnitud de la infraestructura y descartó de plano la vía de la confrontación radical o el desmantelamiento inmediato del proyecto.

A través de una nueva declaración pública en redes sociales, el jefe de la cartera ambiental reafirmó su histórica oposición al proyecto minero, pero aclaró que el escenario actual obliga al Órgano Ejecutivo a buscar soluciones prácticas y técnicas alejadas de presiones políticas o de calle.

“¿Qué hacemos ahora? Tenemos un camino que es el del populismo, la pegadera de gritos, quemar todo, cerrar todo, destruir todo. El camino tiene que ser otro muy distinto”, sentenció Navarro, en clara alusión a los sectores que exigen una clausura abrupta tras los fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.

El titular del Ministerio de Ambiente subrayó que la situación actual es una herencia crítica de administraciones pasadas. “Es un problema que heredamos de quienes tomaron esas decisiones erradas y nos dejaron el rancho ardiendo y el problema a todos los panameños”, manifestó. Añadió que sus advertencias de hace años sobre los impactos sociales y ambientales hoy son una realidad visible en “el hueco en la mitad del país”.

Navarro detalló que la hoja de ruta gubernamental se enfocará en soluciones concretas, total transparencia y un estricto cumplimiento de las leyes panameñas y las sentencias judiciales. Sin embargo, enfatizó que la complejidad de la obra impide soluciones rápidas. “Estas cosas, por cierto, toman décadas. Una mina tan grande no se cierra de la noche a la mañana. Es un trabajo tremendo”, explicó Navarro, tras señalar que la prioridad es salvaguardar el entorno ecológico y la salud de la población.

Ante la magnitud del desafío, el ministro hizo una convocatoria abierta a todos los sectores del país para conformar un frente común. “Este es el camino en que los invito a que nos ayuden. Nos den sus ideas, sus sugerencias, sus críticas constructivas para poder salir adelante”, concluyó Navarro en su video de 1:12 minutos colgado en redes sociales, asegurando que el problema se resolverá de manera conjunta entre todos los panameños.