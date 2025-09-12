Ministerio de Ambiente inicia auditoría integral a mina Cobre Panamá

El <b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a> </b>ha puesto en marcha una <b>auditoría integral</b> en la <b><a href="/tag/-/meta/cobre-panama">Mina de Cobre Panamá</a></b>, situada en el área de Cerro Petaquilla, en Donoso, provincia de Colón.Para desarrollar esta tarea, MiAmbiente ha contratado a la empresa <b>SGS</b>, una multinacional con más de 145 años de experiencia y presencia en más de 115 países, reconocida por su liderazgo en servicios de auditoría, inspección y certificación.