Ministerio de Ambiente inicia auditoría integral a mina Cobre Panamá

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ha puesto en marcha una auditoría integral en la Mina de Cobre Panamá, situada en el área de Cerro Petaquilla, en Donoso, provincia de Colón.

Para desarrollar esta tarea, MiAmbiente ha contratado a la empresa SGS, una multinacional con más de 145 años de experiencia y presencia en más de 115 países, reconocida por su liderazgo en servicios de auditoría, inspección y certificación.