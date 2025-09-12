  1. Inicio
PANAMÁ

Ministerio de Ambiente inicia auditoría integral a mina Cobre Panamá

Inspección integral en las instalaciones de la mina Cobre Panamá.
Inspección integral en las instalaciones de la mina Cobre Panamá. MICI
Kathyria Caicedo
  • 12/09/2025 16:37
La auditoría integral de la Mina Cobre Panamá se enfocará en áreas críticas, según informó el Ministerio de Ambiente.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ha puesto en marcha una auditoría integral en la Mina de Cobre Panamá, situada en el área de Cerro Petaquilla, en Donoso, provincia de Colón.

Para desarrollar esta tarea, MiAmbiente ha contratado a la empresa SGS, una multinacional con más de 145 años de experiencia y presencia en más de 115 países, reconocida por su liderazgo en servicios de auditoría, inspección y certificación.

El contrato con SGS asciende a un total de B/. 539,791.46 y se estima que el trabajo se completará en un plazo de seis meses, con dos meses adicionales para la liquidación.

La auditoría integral se enfocará en áreas críticas como la gestión laboral, social, ambiental y operativa del proyecto. El objetivo principal es que el Estado panameño pueda cumplir con sus responsabilidades en materia de sostenibilidad de recursos naturales, protección del medio ambiente y defensa de los intereses nacionales.

Esta auditoría es un paso clave para garantizar que el proyecto minero opere bajo los más altos estándares de calidad y cumplimiento, asegurando la sostenibilidad ambiental y social para el país.

