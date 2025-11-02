Orgullo patrio: una herencia que se enseña

Sin embargo, hay quienes se muestran más críticos ante la idea de que el panameño promedio se sienta orgulloso de su pasado. El historiador Olimpo A. Sáez M. fue enfático: 'Sinceramente no conozco ni reconozco ese sentimiento de orgullo por la historia de Panamá.' Según su visión, el escaso interés por la historia proviene, en gran parte, de las deficiencias del sistema educativo.'Ya hace tiempo vengo sosteniendo que la falta de enseñanza de nuestra historia en las escuelas públicas y privadas, y en las universidades, es la responsable de la falta de valores cívicos y de los sueños de grandeza nacional', afirmó, subrayando que la educación es vital para conectar el sentimiento emocional con la identidad del país.Al referirse a las generaciones jóvenes, el historiador lamentó la distancia que existe entre quienes lucharon por la nacionalidad y los jóvenes actuales. 'La juventud tiene que conocer su historia, sentirse orgullosa de ella, de nuestros héroes y mártires, que los tenemos a lo largo de nuestra historia istmeña. Conocer nuestra historia nos hace sentirnos orgullosos de vivir en el terruño a pesar de nuestros problemas por resolver.'Para él, el 3 de noviembre de 1903 simboliza la culminación de una aspiración colectiva que permitió a los panameños liberar su destino y construir las bases de un progreso nacional que aún continúa. 'El 3 de noviembre de 1903 fue la liberación de los panameños, creando las posibilidades del progreso nacional que, hasta hoy, con todas sus falencias, ha logrado alcanzar la sociedad panameña en su conjunto. De allí la importancia de conocer todo sobre el 3 de noviembre de 1903 y sentirnos orgullosos de la herencia recibida', finalizó.Desde la separación de Colombia en 1903 hasta la recuperación del Canal en 1999, Panamá ha escrito capítulos de lucha, dignidad y unidad. Esos hitos, más que simples fechas, se han convertido en símbolos que todavía hoy inspiran a las generaciones que desfilan con orgullo en noviembre. La encuesta Vea Panamá de La Estrella de Panamá confirma lo que los historiadores han señalado durante años: que el orgullo panameño no solo vive en las en los símbolos patrios, sino en su historia, en su gente y en esa capacidad única de sobreponerse, reinventarse y celebrar la libertad.Desde el campesino que enarbola la bandera en su comunidad hasta el estudiante que marcha con fervor, cada gesto reafirma un vínculo profundo con la nación. Porque ser panameño no es solo una cuestión de nacimiento, sino de orgullo mantiene viva la esencia del país.