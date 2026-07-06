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Servidores públicos: así será el calendario de pagos de julio, según el MEF

El MEF publica calendario de pagos de julio para servidores públicos a nivel nacional
El MEF publica calendario de pagos de julio para servidores públicos a nivel nacional Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/07/2026 14:13
El cronograma completo de pagos para el segundo semestre de 2026 está disponible en su sitio web oficial

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el cronograma de desembolsos correspondiente al mes de julio para los servidores públicos a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán de forma escalonada según grupos de instituciones del Estado.

Fechas de pago:

Primera quincena de julio

-Lunes 13 de julio (Primer grupo)

-Martes 14 de julio (Segundo grupo)

-Miércoles 15 de julio (Tercer grupo)

Segunda quincena de julio

-Lunes 27 de julio (Primer grupo)

-Martes 28 de julio (Segundo grupo)

-Miércoles 29 de julio (Tercer grupo)

El Ministerio de Economía y Finanzas recordó que el cronograma completo de pagos para el segundo semestre de 2026 está disponible en su sitio web oficial.

MEF detalla grupos de pago para servidores públicos en julio

Así están distribuido los grupos de pago a servidores públicos:

-El primer grupo recibirá incluye a los agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI), el Ministerio de Educación, los estamentos de seguridad y el Ministerio de Cultura.

-El segundo grupo, fecha en la que se efectuarán los pagos a la Asamblea Nacional, Contraloría General, Ministerio de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública, Ambiente, Tribunal Administrativo de la Función Pública y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades.

-El tercer grupo incluyendo al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Salud, Trabajo y Desarrollo Laboral, Vivienda, Desarrollo Social, Mujer, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación y de la Administración, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas, entre otras instituciones.

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