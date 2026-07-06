Servidores públicos: así será el calendario de pagos de julio, según el MEF

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> dio a conocer el cronograma de desembolsos correspondiente al mes de julio para los servidores públicos a nivel nacional.De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán de forma escalonada según grupos de instituciones del Estado.<b>Fechas de pago:</b><b>Primera quincena de julio</b>-Lunes 13 de julio (Primer grupo)-Martes 14 de julio (Segundo grupo)-Miércoles 15 de julio (Tercer grupo)<b>Segunda quincena de julio</b>-Lunes 27 de julio (Primer grupo)-Martes 28 de julio (Segundo grupo)-Miércoles 29 de julio (Tercer grupo)El Ministerio de Economía y Finanzas recordó que el cronograma completo de pagos para el segundo semestre de 2026 está disponible en su sitio web oficial.