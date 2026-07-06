Servidores públicos: así será el calendario de pagos de julio, según el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el cronograma de desembolsos correspondiente al mes de julio para los servidores públicos a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán de forma escalonada según grupos de instituciones del Estado.

Fechas de pago:

Primera quincena de julio

-Lunes 13 de julio (Primer grupo)

-Martes 14 de julio (Segundo grupo)

-Miércoles 15 de julio (Tercer grupo)

Segunda quincena de julio

-Lunes 27 de julio (Primer grupo)

-Martes 28 de julio (Segundo grupo)

-Miércoles 29 de julio (Tercer grupo)

El Ministerio de Economía y Finanzas recordó que el cronograma completo de pagos para el segundo semestre de 2026 está disponible en su sitio web oficial.