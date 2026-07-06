Sistema RUB vuelve a estar operativo tras descartarse daños por hackeo

El acceso a la plataforma digital del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales (RUB) se reestableció este lunes, luego que la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) sufriera una alerta de ciberseguridad el pasado 2 de julio.

Según la Superintencia, la apertura de la plataforma se da después de realizar las evaluaciones técnicas correspondientes con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y los equipos especializados.

Los resultados arrojaron que no existe evidencia de afectación al sitema del RUB ni a la información contenida en él.

”La plataforma mantiene sus controles de seguridad reforzados y bajo monitoreo continuo, conforme a los protocolos institucionales establecidos”, se lee en un comunicado de la entidad.