Panamá gestiona adquisición de abonos a bajo costo para la venta a productores

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), se encuentra en conversaciones con el Gobierno del Reino de Marruecos y otras naciones con el objetivo de adquirir próximamente abonos a bajo costo, los cuales serán destinados a la venta de productores de subsistencia y medianos productores en todo el país.

Así lo anunció el ministro de la cartera agropecuaria, Roberto Linares, durante su participación en el acto de distribución de fertilizantes de calidad donados por Marruecos a productores de agricultura familiar, celebrado este viernes 3 de julio en la sede regional del MIDA en Santiago, provincia de Veraguas.

El jefe del sector destacó que estas son las primeras donaciones exclusivas para apoyar a este grupo registrado en la institución, al tiempo que adelantó los planes para facilitar el acceso comercial a estos insumos a precios accesibles.

El gobierno de Marruecos acordó con Panamá, donar anualmente 1,000 toneladas de fertilizantes entre los años 2026 y 2028.

Logística y distribución en Veraguas

Linares indicó, además, que toda la entrega actual se realiza cumpliendo una rigurosa logística que permitirá conocer con exactitud a quién se le otorgó el beneficio y la cantidad exacta.

Como parte de los acuerdos de cooperación internacional entre ambos países para fortalecer la agricultura familiar rural, la regional del MIDA en Veraguas inició la distribución de un total de 2,000 quintales de abonos de alta calidad.

Ricardo Botacio, director regional del MIDA en esta provincia, explicó que se recibieron dos contenedores con 500 quintales de abono cada uno. Estos se están distribuyendo a pequeños productores de subsistencia, beneficiando inicialmente a 462 productores con una entrega de cuatro quintales cada uno.

Las 54 escuelas registradas que cuentan con huertos rurales recibirán este insumo en una etapa posterior. En total, las instalaciones del MIDA en Veraguas recibirán cuatro contenedores de este producto.

Supervisión técnica para la sostenibilidad

Para garantizar el éxito del programa y asegurar el uso adecuado del fertilizante, el MIDA dará un seguimiento continuo a través de su equipo técnico, el cual realizará visitas periódicas al campo. Este acompañamiento técnico busca potenciar el rendimiento de los cultivos, contribuyendo directamente a fortalecer la actividad agrícola, la sostenibilidad y la rentabilidad de la agricultura rural en Panamá.