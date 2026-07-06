  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Panamá y Japón impulsan un Acuerdo de Asociación Económica

Encuentro entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y representantes del Keidanren (Federación Empresarial de Japón)
Encuentro entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y representantes del Keidanren (Federación Empresarial de Japón) Presidencia de la República
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/07/2026 16:16
Japón también busca invertir y financiar los megaproyectos de infraestructura que se desarrollan en el país

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Panamá y Japón coincidieron este lunes en comenzar a impulsar la firma de un Acuerdo de Asociación Económica, con el objetivo de traer grandes beneficios a ambas naciones.

El tema fue discutido durante un encuentro entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y representantes del Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la organización del sector privado más importante del país asiático.

Según un comunicado de Presidencia, el grupo, al que pertenecen las principales corporaciones japonesas, manifestó su interés en la firma del acuerdo de asociación con Panamá, así como en invertir y financiar los megaproyectos de infraestructura que se desarrollan en el país.

Reacciones

El jefe de la delegación, Fujimoto Masayoshi, quien preside el Comité de América Latina y el Caribe de Keidanren, y es presidente de Sojitz Corporation, reconoció que Panamá juega un papel vital en la cadena de suministros global, y es de suma importancia para la seguridad económica de Japón, tercer país con mayor volumen de carga por el Canal.

Ponderó además que Panamá ha tenido uno de los crecimientos económicos más estables de América Central y América del Sur, y que, gracias a su transparencia, a sus incentivos fiscales y a una mano de obra joven y calificada, más de 40 empresas japonesas han establecido operaciones en suelo istmeño.

Estas empresas abarcan sectores como el comercio, el transporte, las finanzas, la electrónica y el entretenimiento, explicó el empresario.

En este contexto, Masayoshi solicitó al presidente Mulino que considere la firma de un acuerdo de asociación económica entre ambas naciones, para reimpulsar y darle bases sólidas a la relación económica y bilateral.

El mandatario panameño indicó que este acuerdo también es de interés para el país, y dio instrucciones a sus ministros para iniciar el proceso hacia ese fin.

También Masayoshi agradeció a Panamá haber aceptado la invitación para ir a Japón en septiembre del próximo año a participar del Yokohama Green Expo 2027, exposición que impulsa el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.

Los empresarios nipones mostraron interés en asociarse a los megaproyectos del Canal de Panamá
Los empresarios nipones mostraron interés en asociarse a los megaproyectos del Canal de Panamá Presidencia de la República
Obras

Los empresarios nipones mostraron interés en asociarse a los megaproyectos del Canal de Panamá, como el reservorio multipropósito de Río Indio, el gasoducto de océano a océano y nuevos puertos.

Otras megaobras por las cuales la delegación visitante manifestó su entusiasmo son la extensión de la Línea 3 hasta Costa Verde y la construcción de la Línea 2 A, ambas del Metro de Panamá. Igualmente, expresaron interés en el proyecto de modernización del vertedero de Cerro Patacón.

También se planteó el tema de impulsar a Panamá como “hub” tecnológico, haciendo al país más atractivo para establecer centros de datos y empresas dedicadas a desarrollar herramientas de Inteligencia Artificial.

Delegación japonesa junto al Gabinete de la República.
Delegación japonesa junto al Gabinete de la República. Presidencia de la República
Fuerza empresarial

El Keidanren agrupa más de 1,600 de las mayores empresas japonesas y a más de 150 asociaciones industriales y organizaciones sectoriales.

Es el principal interlocutor del sector privado con el Gobierno japonés, siendo de gran influencia en la toma de decisiones económicas de interés nacional.

Los líderes que participaron en la reunión representan a gigantes industriales, financieros, logísticos y tecnológicos nipones, entre ellos: Sojitz Corporation, la aerolínea ANA, Sanrio Company, Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi, MUFG Bank, Itochu, Nippon Koei y Panasonic.

La agenda continuará con reuniones entre miembros de la delegación japonesa y altos funcionarios del Gobierno Nacional, que se desarrollarán en el Palacio Bolívar, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo