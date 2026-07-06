Panamá y Japón impulsan un Acuerdo de Asociación Económica

Panamá y Japón coincidieron este lunes en comenzar a impulsar la firma de un Acuerdo de Asociación Económica, con el objetivo de traer grandes beneficios a ambas naciones. El tema fue discutido durante un encuentro entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y representantes del Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la organización del sector privado más importante del país asiático. Según un comunicado de Presidencia, el grupo, al que pertenecen las principales corporaciones japonesas, manifestó su interés en la firma del acuerdo de asociación con Panamá, así como en invertir y financiar los megaproyectos de infraestructura que se desarrollan en el país.

Reacciones

El jefe de la delegación, Fujimoto Masayoshi, quien preside el Comité de América Latina y el Caribe de Keidanren, y es presidente de Sojitz Corporation, reconoció que Panamá juega un papel vital en la cadena de suministros global, y es de suma importancia para la seguridad económica de Japón, tercer país con mayor volumen de carga por el Canal. Ponderó además que Panamá ha tenido uno de los crecimientos económicos más estables de América Central y América del Sur, y que, gracias a su transparencia, a sus incentivos fiscales y a una mano de obra joven y calificada, más de 40 empresas japonesas han establecido operaciones en suelo istmeño. Estas empresas abarcan sectores como el comercio, el transporte, las finanzas, la electrónica y el entretenimiento, explicó el empresario. En este contexto, Masayoshi solicitó al presidente Mulino que considere la firma de un acuerdo de asociación económica entre ambas naciones, para reimpulsar y darle bases sólidas a la relación económica y bilateral. El mandatario panameño indicó que este acuerdo también es de interés para el país, y dio instrucciones a sus ministros para iniciar el proceso hacia ese fin. También Masayoshi agradeció a Panamá haber aceptado la invitación para ir a Japón en septiembre del próximo año a participar del Yokohama Green Expo 2027, exposición que impulsa el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.

Obras

Los empresarios nipones mostraron interés en asociarse a los megaproyectos del Canal de Panamá, como el reservorio multipropósito de Río Indio, el gasoducto de océano a océano y nuevos puertos. Otras megaobras por las cuales la delegación visitante manifestó su entusiasmo son la extensión de la Línea 3 hasta Costa Verde y la construcción de la Línea 2 A, ambas del Metro de Panamá. Igualmente, expresaron interés en el proyecto de modernización del vertedero de Cerro Patacón. También se planteó el tema de impulsar a Panamá como “hub” tecnológico, haciendo al país más atractivo para establecer centros de datos y empresas dedicadas a desarrollar herramientas de Inteligencia Artificial.

Fuerza empresarial