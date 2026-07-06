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Economía

Arroceros piden garantías para comercializar su producción y recuperar su inversión

Productores de arroz expresan preocupación por las condiciones del mercado
Productores de arroz expresan preocupación por las condiciones del mercado manseok Kim / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/07/2026 16:56
Productores de arroz solicitaron un mercado seguro y un precio justo para garantizar la sostenibilidad de la actividad

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La Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap) manifestó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan los productores respecto a las condiciones del mercado bajo las cuales se comercializará la actual cosecha de arroz.

A través de un comunicado, el gremio señaló que durante todo el ciclo agrícola los productores realizaron importantes inversiones y asumieron los riesgos propios de la actividad con el compromiso de garantizar la producción nacional de uno de los principales alimentos de la dieta de los panameños.

“Hoy, esa inversión requiere un precio justo que permita recuperar los costos de producción y garantice la sostenibilidad de la actividad arrocera”, indicó la organización.

Fapagrap también destacó que, aunque el fenómeno de El Niño afectó parte de la producción, su impacto fue inferior al 20 % de las áreas sembradas.

Productores aseguran que hay suficiente arroz y piden garantías para comercializar la cosecha

El gremio recordó que, conscientes de su responsabilidad con la seguridad alimentaria del país, los productores respaldaron en la Cadena Agroalimentaria del Arroz la aprobación de una importación de 788 mil quintales de arroz en cáscara, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado nacional y evitar un posible desabastecimiento.

En ese sentido, sostuvieron que actualmente el país cuenta con suficiente arroz para atender la demanda de los consumidores, por lo que consideran necesario ofrecer ahora las mismas garantías a los productores.

La organización pidió que exista un mercado seguro, ordenado y transparente para la comercialización de la cosecha, así como un precio justo que reconozca la inversión, el esfuerzo y los riesgos asumidos por quienes producen este alimento básico.

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