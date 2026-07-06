Arroceros piden garantías para comercializar su producción y recuperar su inversión

La Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap) manifestó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan los productores respecto a las condiciones del mercado bajo las cuales se comercializará la actual cosecha de arroz.

A través de un comunicado, el gremio señaló que durante todo el ciclo agrícola los productores realizaron importantes inversiones y asumieron los riesgos propios de la actividad con el compromiso de garantizar la producción nacional de uno de los principales alimentos de la dieta de los panameños.

“Hoy, esa inversión requiere un precio justo que permita recuperar los costos de producción y garantice la sostenibilidad de la actividad arrocera”, indicó la organización.

Fapagrap también destacó que, aunque el fenómeno de El Niño afectó parte de la producción, su impacto fue inferior al 20 % de las áreas sembradas.