Quejas de autos en Panamá superan los $2 millones en 2026

El descontento de los consumidores panameños con las agencias de automóviles se trasladó al plano financiero. Los datos oficiales de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) revelaron que el monto de las quejas comerciales por la compra de vehículos motorizados alcanzó los $2.06 millones entre enero y mayo de 2026.

Esta cifra representa un incremento del 39.5% en comparación con los $1.48 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Lo paradójico del mercado es que el volumen total de quejas disminuyó de 175 casos en 2025 a 146 incidentes en 2026, lo que confirma que el valor de los bienes en disputa es significativamente más alto.

El motor de este repunte económico se concentró en el segmento de autos nuevos, conocidos coloquialmente como “de paquete”. Durante los primeros cinco meses de 2025, los compradores de vehículos de agencia presentaron 55 reclamos por una cuantía de $1.05 millones. Para el mismo periodo de 2026, la cifra de quejas en este sector se disparó a 93 casos, acumulando reclamaciones por un total de $1.67 millones.

El fantasma que persigue a las concesionarias locales sigue siendo el incumplimiento de garantía. En el segmento de autos nuevos de 2026, este motivo concentró 73 casos ($1.42 millones), lo que equivale al 78.5% del total del sector.

La tendencia mantiene el patrón del año anterior, cuando el incumplimiento de las obligaciones de fábrica representó el 61.7% de los reclamos globales. Otros detonantes en autos nuevos durante este año incluyeron la falta de información con ocho reportes, vicios ocultos con siete, e incumplimientos de servicio con tres casos.

Por el contrario, el negocio de los autos usados experimentó un alivio en las estadísticas institucionales. Los registros pasaron de 48 quejas por un monto de $332,659 en 2025 a 53 casos pero con una cuantía de $389,400 en 2026. El incumplimiento de garantía también lideró este sector con 33 reclamaciones ($290,393), seguido por 15 casos por falta de información.

La legislación panameña, mediante la Ley 45 de 2007, obliga a los proveedores a otorgar una garantía mínima de un año o 30,000 kilómetros para autos nuevos, y de seis meses o 15,000 kilómetros para los de segunda mano.