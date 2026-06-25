El millonario costo de comprar casa en Panamá: quejas rozan los $8 millones

El sueño de tener una vivienda propia se convirtió en una carga financiera y legal para cientos de ciudadanos en Panamá. Entre enero y mayo de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró 170 reclamaciones formales contra empresas inmobiliarias, que sumaron un valor total de $7.8 millones.

Las cifras del Departamento de Conciliación y Decisión de Quejas colocan a la actividad inmobiliaria entre los sectores económicos que generan mayor conflictividad y afectación directa al bolsillo de los consumidores locales.

El principal motivo que llevó a los compradores a presentar una queja formal fue la solicitud de devolución de dinero, con 93 casos que acumulan $1.9 millones. Sin embargo, el impacto económico más agresivo por expediente se concentró en las cláusulas abusivas escritas en los contratos. En apenas nueve expedientes bajo este concepto, la cuantía reclamada ascendió a $1.3 millones, lo que evidencia el elevado costo que imponen ciertas disposiciones contractuales lesivas al consumidor.

Los problemas de infraestructura y entrega también forman parte de las estadísticas del fiscalizador. El incumplimiento de garantía generó 24 quejas por un monto de $1.6 millones, mientras que los llamados vicios ocultos —daños estructurales o de acabados no detectados a simple vista al recibir el inmueble— sumaron 20 reclamaciones por un valor de $1.0 millones. El incumplimiento de contrato directo sumó otras 11 quejas equivalentes a $1.0 millones. En menor escala, se reportaron reclamos por falta de información (10), anulación de contrato (2) y resolución de contrato (1).

Frente al volumen total de dinero en disputa, la efectividad del sistema de arbitraje y conciliación muestra limitaciones. De los casi $7.9 millones reclamados por los ciudadanos, la Acodeco resolvió 100 casos por una cuantía de $5.2 millones a través de sus departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y la Defensoría de Oficio.

La mayor parte de los procesos resueltos finalizó por la vía del entendimiento directo: 54 casos cerraron con acuerdos entre las promotoras y los compradores, recuperando un total de $3.6 millones. Por su parte, la Defensoría de Oficio emitió cuatro fallos favorables para los consumidores, que representaron $267,880.

Ante este panorama, la Acodeco reguladora instó a los compradores de casas y apartamentos a revisar detalladamente los contratos antes de firmar, verificar el historial y los términos de entrega de los proyectos inmobiliarios, y guardar todo soporte documental para sostener eventuales reclamos legales.