El millonario costo de comprar casa en Panamá: Quejas rozan los $8 millones

El sueño de tener una vivienda propia se convirtió en una carga financiera y legal para cientos de ciudadanos en Panamá. Entre enero y mayo de 2026, la <b>Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia <a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">(Acodeco)</a></b> registró <b>170</b> reclamaciones formales contra empresas inmobiliarias, que sumaron un valor total de <b>$7.8 millones</b>.Las cifras del Departamento de Conciliación y Decisión de Quejas colocan a la actividad inmobiliaria entre los sectores económicos que generan mayor conflictividad y afectación directa al bolsillo de los consumidores locales.El principal motivo que llevó a los compradores a presentar una queja formal fue la solicitud de devolución de dinero, con <b>93</b> casos que acumulan <b>$1.9 millones</b>. Sin embargo, el impacto económico más agresivo por expediente se concentró en las cláusulas abusivas escritas en los contratos. En apenas <b>nueve</b> expedientes bajo este concepto, la cuantía reclamada ascendió a <b>$1.3 millones</b>, lo que evidencia el elevado costo que imponen ciertas disposiciones contractuales lesivas al consumidor.Los problemas de infraestructura y entrega también forman parte de las estadísticas del fiscalizador. El incumplimiento de garantía generó<b> 24 </b>quejas por un monto de <b>$1.6 millones</b>, mientras que los llamados vicios ocultos —daños estructurales o de acabados no detectados a simple vista al recibir el inmueble— sumaron 20 reclamaciones por un valor de <b>$1.0 millones</b>. El incumplimiento de contrato directo sumó otras <b>11 </b>quejas equivalentes a $1.0 millones. En menor escala, se reportaron reclamos por falta de información (10), anulación de contrato (2) y resolución de contrato (1).Frente al volumen total de dinero en disputa, la efectividad del sistema de arbitraje y conciliación muestra limitaciones. De los casi <b>$7.9 millones</b> reclamados por los ciudadanos, la Acodeco resolvió<b> 100</b> casos por una cuantía de <b>$5.2 millones</b> a través de sus departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y la Defensoría de Oficio.La mayor parte de los procesos resueltos finalizó por la vía del entendimiento directo: <b>54</b> casos cerraron con acuerdos entre las promotoras y los compradores, recuperando un total de <b>$3.6 millones</b>. Por su parte, la Defensoría de Oficio emitió cuatro fallos favorables para los consumidores, que representaron <b>$267,880</b>.Ante este panorama, la Acodeco reguladora instó a los compradores de casas y apartamentos a revisar detalladamente los contratos antes de firmar, verificar el historial y los términos de entrega de los proyectos inmobiliarios, y guardar todo soporte documental para sostener eventuales reclamos legales.