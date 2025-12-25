Compradores reclaman ante la Acodeco más de $11 millones a inmobiliarias

El sector inmobiliario encabeza las quejas presentadas por los consumidores ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) durante 2025, con 294 reclamos registrados entre enero y octubre, principalmente por incumplimiento de contrato, falta de información y devolución de dinero, según el más reciente Informe de Protección al Consumidor. De acuerdo con la entidad, los reclamos relacionados con la compra de viviendas representan uno de los mayores focos de conflicto entre consumidores e inmobiliarias, debido a que se trata de contratos de alto valor económico, con plazos extensos y compromisos financieros que pueden afectar durante años la estabilidad de las familias.

Incumplimientos, el principal reclamo

El informe detalla que la mayoría de las quejas contra promotoras y empresas inmobiliarias está vinculada a tres causas principales. Del total de 294 reclamos, 203 casos (69 %) estuvieron relacionados con la devolución de dinero, por un monto reclamado de $2.3 millones, generalmente ante retrasos prolongados o condiciones distintas a las pactadas. Por incumplimiento de contrato, la Acodeco atendió 22 quejas (7.5 %), con un monto reclamado de $2.5 millones, mientras que por falta de información se registraron 21 reclamos (7.1 %), que sumaron $2.1 millones. La entidad explicó que muchos compradores denuncian que, tras firmar la promesa de compraventa, se enfrentan a modificaciones unilaterales en los proyectos o a retrasos en la entrega que no fueron debidamente informados ni justificados por las empresas.

Más de $11 millones en montos reclamados

Uno de los datos más relevantes del informe es el alto impacto económico de estas quejas. En total, los consumidores reclamaron $11.1 millones relacionados con proyectos inmobiliarios, una cifra considerablemente superior a la registrada en otros sectores comerciales. Para la Acodeco, este monto refleja el impacto directo que estos conflictos tienen en la economía de los compradores, muchos de los cuales comprometen sus ahorros o adquieren obligaciones bancarias de largo plazo para acceder a una vivienda.

Inmobiliarias con más reclamos

El Departamento de Conciliación en el informe identifica a 33 promotoras inmobiliarias con al menos una queja durante el período analizado. Entre las que concentran mayor volumen de reclamos figuran:

Promotora Casas Pacíficas, con 27 quejas (9.2% del total).

Greenwood Development Group, con 16 quejas (5.4%).

Promotora Fayetteville, S.A., con 8 quejas (2.7%).

B&P Desarrollos Inmobiliarios, S.A. y Gorgona Sunshine, S.A., con 7 quejas cada una (2.4% respectivamente).

La Acodeco aclaró que la mención de estas empresas responde únicamente a la cantidad de reclamos recibidos y no implica una sanción automática, ya que cada caso lo evalúan conforme a la ley.

Resultados de los procesos en Conciliación

En cuanto al desenlace de los reclamos en Conciliación, la Acodeco informó que 89 quejas (30.3%) concluyeron en desistimientos, por un monto de $2.8 millones, mientras que 134 casos (45.6%) terminaron en acuerdos entre las partes, con un valor conciliado de $6.3 millones. Además, se registraron cuatro fallos a favor de los reclamantes, con un monto de $567,794, tramitados con defensa de oficio. La Acodeco aclaró que estos casos incluyen quejas presentadas entre 2007 y 2024, pero que fueron cerradas durante 2025. No obstante, la entidad advirtió que no todos los consumidores obtienen una solución favorable, especialmente cuando los contratos contienen cláusulas poco claras o desfavorables para el comprador.

Decisión de Quejas: otro frente de reclamos

Por su parte, el Departamento de Decisión de Quejas en el mismo reporte atendió 68 quejas relacionadas con inmobiliarias, por un monto total de $260,256, donde predominaron reclamos por falta de información, vicio oculto y devolución de dinero. Entre enero y octubre, ese departamento resolvió 56 procesos, por un total de $104,107. De estos, 30 desistimiento ($39,428), unos 17 correspondieron a acuerdos ($43,299), ocho a resolución ($21,211) y uno a transacción extrajudicial, por $167.19. Al igual que Conciliación el departamento de Decisión de Quejas, incluyó las quejas presentadas entre 2007 y 2024, pero las cuales cerró en 2025. En este segundo departamento de la Acodeco, las inmobiliarias con más quejas fueron:

Bella Vista Promociones Inmobiliarias, S.A. (5),

Promotora Casas Pacíficas (4).

Inmobiliaria Grupo Oh, S.A. (3).

Lambda Promociones Inmobiliarias, S.A. (3).

Con base en el reporte a octubre de 2025, la Acodeco identificó como uno de los principales problemas del sector inmobiliario la complejidad de los contratos, que incluyen cláusulas técnicas y legales difíciles de comprender para el consumidor. La entidad recordó que la Ley 45 de 2007 exige transparencia y protege al comprador frente a prácticas abusivas, y reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre un sector clave por su impacto económico y social, especialmente en inversiones de largo plazo.