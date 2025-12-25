Compradores reclaman ante la Acodeco más de $11 millones a inmobiliarias

El sector inmobiliario encabeza las quejas presentadas por los consumidores ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) durante 2025, con 294 reclamos registrados entre enero y octubre, principalmente por incumplimiento de contrato, falta de información y devolución de dinero, según el más reciente Informe de Protección al Consumidor.De acuerdo con la entidad, los reclamos relacionados con la compra de viviendas representan uno de los mayores focos de conflicto entre consumidores e inmobiliarias, debido a que se trata de contratos de alto valor económico, con plazos extensos y compromisos financieros que pueden afectar durante años la estabilidad de las familias.