Capturan a presunto líder de pandilla HP San Joaquín y a cinco miembros

La Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a seis personas, entre ellas el presunto cabecilla de la pandilla autodenominada “HP San Joaquín”, durante una serie de allanamientos realizados como parte de la Operación Bastión.

Entre los detenidos figura alias “Cálido Lince”, señalado por las autoridades como líder de la estructura criminal.

Según la información oficial, la pandilla mantiene investigaciones por presuntos delitos de homicidio, lesiones personales y actividades relacionadas con drogas, entre otros hechos delictivos.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron un arma de fuego y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones en curso.

La acción fue encabezada por el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, en coordinación con el Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que las diligencias continúan y no descartaron nuevas acciones dentro de la investigación.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado sobre la cantidad de casos atribuidos a la organización ni sobre posibles nuevas órdenes de aprehensión vinculadas al proceso.