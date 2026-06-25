Capturan a presunto líder de pandilla HP San Joaquín y a cinco miembros

La <a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a> y el <a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público</a> aprehendieron a seis personas, entre ellas el presunto cabecilla de la pandilla autodenominada <b>'HP San Joaquín'</b>, durante una serie de allanamientos realizados como parte de la Operación Bastión.Entre los detenidos figura alias <b>'Cálido Lince'</b>, señalado por las autoridades como líder de la estructura criminal.Según la información oficial, la pandilla mantiene investigaciones por presuntos delitos de homicidio, lesiones personales y actividades relacionadas con drogas, entre otros hechos delictivos.Durante los operativos, las autoridades decomisaron un arma de fuego y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones en curso.La acción fue encabezada por el director general de la Policía Nacional, <a href="/tag/-/meta/jaime-fernandez">Jaime Fernández</a>, en coordinación con el Ministerio Público.Las autoridades indicaron que las diligencias continúan y no descartaron nuevas acciones dentro de la investigación.Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado sobre la cantidad de casos atribuidos a la organización ni sobre posibles nuevas órdenes de aprehensión vinculadas al proceso.