Licitación de laptops del Meduca entra en disputa tras reclamo de uno de los oferentes

La recomendación de declarar desierta la multimillonaria licitación del <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> para adquirir laptops destinadas a estudiantes del sistema oficial enfrenta un obstáculo. Uno de los proponentes, <b>el Consorcio Positivo Panamá</b>, <b>presentó una acción de reclamo ante la <a href="/tag/-/meta/dgcp-direccion-general-de-contrataciones-publicas">Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)</a> para intentar revertir su descalificación del proceso</b>, alegando que fue excluido por exigencias que no estaban contempladas en el pliego de cargos.El recurso, interpuesto este 22 de junio, <b>solicita la anulación parcial del primer informe emitido por la Comisión Verificadora y la realización de una nueva evaluación de la propuesta del consorcio</b>, limitada a los dos requisitos específicos que motivaron su exclusión.