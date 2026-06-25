Licitación de laptops del Meduca entra en disputa tras reclamo de uno de los oferentes

La recomendación de declarar desierta la multimillonaria licitación del Ministerio de Educación (Meduca) para adquirir laptops destinadas a estudiantes del sistema oficial enfrenta un obstáculo. Uno de los proponentes, el Consorcio Positivo Panamá, presentó una acción de reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para intentar revertir su descalificación del proceso, alegando que fue excluido por exigencias que no estaban contempladas en el pliego de cargos. El recurso, interpuesto este 22 de junio, solicita la anulación parcial del primer informe emitido por la Comisión Verificadora y la realización de una nueva evaluación de la propuesta del consorcio, limitada a los dos requisitos específicos que motivaron su exclusión.

La acción surge luego de que la Comisión Verificadora, en un informe publicado este 10 de junio, concluyera que ninguno de los dos proponentes del acto público cumplía integralmente con los requisitos técnicos, legales y documentales exigidos, recomendando así declarar desierta la contratación, valorada en más de $200 millones. En el caso del Consorcio Positivo Panamá, la comisión determinó presuntos incumplimientos relacionados con la Carta de Adhesión a los Principios de Sostenibilidad y con la certificación ISO 9001 o equivalente para el sistema de administración de dispositivos (MDM) y la solución antirrobo ofertada.