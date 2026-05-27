Capturan en España a alias ‘El Abogado’, presunto líder de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges

La Oficina Central Nacional de Interpol, en coordinación con autoridades policiales de España, capturó en Madrid a Juan Carlos Valencia, conocido con el alias de “El Abogado”, señalado como presunto líder de la pandilla Bagdad Santa Eduviges, estructura criminal con operaciones en el sector de Santa Eduviges, en el corregimiento de Tocumen.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, la captura se realizó en la Plaza de Santa Ana, en Madrid Centro, por unidades de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España, luego de que las autoridades panameñas activaran los canales de cooperación internacional a través de Interpol para ubicarlo y gestionar su extradición.

Alias “El Abogado” figura entre los principales investigados dentro de las pesquisas relacionadas con esta organización criminal, la cual fue impactada recientemente mediante la operación “Combate”, desarrollada el pasado 22 de mayo en sectores de Tocumen, Pacora y San Miguelito.

Durante ese operativo, coordinado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial, fueron aprehendidas siete personas presuntamente vinculadas a la pandilla, entre ellas alias “Rungito”, identificado por las autoridades como otro de los supuestos cabecillas de la estructura.

Las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación señalan que la pandilla Bagdad Santa Eduviges mantenía control territorial en áreas de Santa Eduviges y estaría vinculada a delitos como homicidios, tráfico de drogas, robos, hurtos y posesión ilegal de armas de fuego.

Durante las diligencias también fueron decomisados vehículos, dinero en efectivo e indumentarias con simbología de la bandera de Corea del Sur, utilizadas presuntamente por miembros de la organización para identificarse.

La investigación que dio origen a la operación inició el 6 de marzo de 2023, tras reportes relacionados con actividades delictivas atribuidas a esta estructura criminal.