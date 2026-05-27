Senafront y Migración gradúan a 324 nuevos cadetes en Darién

Este miércoles 27 de mayo se celebró la ceremonia de graduación de 324 cadetes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración (SNM).

El acto se lleva a cabo en la base de la Cuarta Brigada Oriental del Senafront en Metetí, provincia de Darién.

De los cadetes, 285 pertenecen a Senafront y 39 al SNM.

Al acto asistieron el presidente de la República, José Raúl Mulino; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino; el director del Senafront, Larry Solís; el director del SNM, Roger Mojica, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, entre otros.

“En los próximos meses sumaremos más miembros a la fuerza de seguridad para tener mayor presencia y prevención del delito con tecnología avanzada y nuevo equipamiento para enfrentar el narcotráfico y a las pandillas como principal enemigo. El tráfico, microtráfico y consumo de drogas explican el 80% de los homicidios del país”, manifestó Mulino.

“El narcotráfico creció 300% desde 2014 hasta 2024 y formó una red delictiva con pandillas, fuerza económica y poder territorial que se está desmantelando”, añadió.

El mandatario volvió a cuestionar el otorgamiento de medidas cautelares laxas a personas vinculadas con el crimen organizado.

“Sería beneficioso y transparente que los responsables de esas prebendas den respuesta a una sociedad cansada de impunidad, informando abiertamente el motivo de decisiones tan cuestionadas como controversiales”, concluyó.