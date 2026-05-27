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Senafront y Migración gradúan a 324 nuevos cadetes en Darién

Se prevé la asistencia de autoridades nacionales, entre ellas el presidente de la República, José Raúl Mulino.
Se prevé la asistencia de autoridades nacionales, entre ellas el presidente de la República, José Raúl Mulino. Adolfo Berríos | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 27/05/2026 09:41
Del total de graduandos, 285 forman parte del Senafront y 39 del Servicio Nacional de Migración.

Este miércoles 27 de mayo se celebró la ceremonia de graduación de 324 cadetes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración (SNM).

El acto se lleva a cabo en la base de la Cuarta Brigada Oriental del Senafront en Metetí, provincia de Darién.

De los cadetes, 285 pertenecen a Senafront y 39 al SNM.

Al acto asistieron el presidente de la República, José Raúl Mulino; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino; el director del Senafront, Larry Solís; el director del SNM, Roger Mojica, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, entre otros.

“En los próximos meses sumaremos más miembros a la fuerza de seguridad para tener mayor presencia y prevención del delito con tecnología avanzada y nuevo equipamiento para enfrentar el narcotráfico y a las pandillas como principal enemigo. El tráfico, microtráfico y consumo de drogas explican el 80% de los homicidios del país”, manifestó Mulino.

“El narcotráfico creció 300% desde 2014 hasta 2024 y formó una red delictiva con pandillas, fuerza económica y poder territorial que se está desmantelando”, añadió.

El mandatario volvió a cuestionar el otorgamiento de medidas cautelares laxas a personas vinculadas con el crimen organizado.

“Sería beneficioso y transparente que los responsables de esas prebendas den respuesta a una sociedad cansada de impunidad, informando abiertamente el motivo de decisiones tan cuestionadas como controversiales”, concluyó.

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