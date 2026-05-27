Edgardo Fariña: ‘Es un premio estar en el mundial’

La Selección Nacional de Fútbol de Panamá volvió a entrenarse de cara a ese primer duelo de preparación contra Brasil este domingo 31 de mayo.

Previo a esa cita, el combinado de Thomas Christiansen se volvió a entrenar con los jugadores convocados para la cita mundialista, sumado a los jugadores invitados.

Para esta sesión, los mismos jugadores que se entrenaron ayer estuvieron en el Centro de Alto Rendimiento de la Fepafut en Burunga. Tanto Jiovany Ramos, Jorge Gutiérrez y Kadir Barría se incorporarán a la concentración cuando finalicen sus compromisos con sus clubes.

Mientras que Adalberto Carrasquilla lo hará posteriormente. En el caso de Aníbal Godoy, al estar entre algodones, se incorporará con el equipo para el partido ante Bosnia y Herzegovina.

Por el otro lado, se pudo conocer que Luis Mejía sufrió una lesión en su último partido con Nacional y es una duda de su alcance de la lesión.

En cuanto a la dirección técnica, Christiansen hizo un ‘fichaje’ importante de cara al Mundial.

En analista de rendimiento, Guillem Escriu regresa al cuerpo técnico de Christiansen tras su paso por el FC Barcelona.

Este sería el segundo ciclo del analista con el combinado panameño.

El español recibió un permiso especial del club español para estar con Panamá durante el Mundial.

Previo al entrenamiento, el equipo se hizo su foto oficial para el recuerdo que perdurará para la historia del fútbol panameño.

Antes de la foto, Edgardo Fariña habló ante los medios y comentó su ilusión de disputar el Mundial 2026 y lo calificó como “un premio” estar en esta lista de 26 jugadores.

Momentos de la lesión

“Para mí fue algo duro estos últimos meses por la lesión, eso me ha bajado un poco en la temporada para lo que yo esperaba. Es parte del proceso, eso me ayuda a que tenga una mentalidad más fuerte. Hoy en día es un premio estar en el mundial, he estado trabajando para ello”.

Dura competencia en el Mundial

“El Mundial, por ser un torneo prestigioso, todos los partidos serán duros. En Rusia hay jugadores que estarán en el mundial igualmente”.

Rivales en Rusia

“He mejorado el tema de la confianza. Enfrentarme a jugadores importantes me ha ayudado a subir el nivel personal”.

Bajas en la selección

“Estos meses han sido interesantes. Unos no han entrado, otros no han vuelto, nadie tiene el puesto seguro. Estamos centrados y toca trabajar para ganarse el puesto”.

Lesión durante la temporada

“En el momento que tuve la lesión, supe el tiempo que estaría de baja. Tuve la esperanza y eso me ayudó a tener esperanza para seguir trabajando y estar en el Mundial”.

El equipo se entrenará por última vez este jueves 27 de mayo en horas de la mañana antes de realizar su viaje a Brasil por la tarde y ultimar su preparación para el partido ante la pentacampeona.

El cotejo está pactado para este domingo 31 de mayo a las 4:30 p.m. (hora local).