Trump sorprende al mundo: instala una jaula de UFC en el jardín de la Casa Blanca

La Casa Blanca inició los trabajos para instalar un octágono de la UFC en sus jardines como parte de las celebraciones por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, en un evento que promete convertirse en uno de los espectáculos más llamativos del año.

Las primeras imágenes difundidas muestran estructuras temporales, gradas y un enorme escenario decorado con colores patrióticos, transformando uno de los lugares más emblemáticos de la política estadounidense en una verdadera arena de artes marciales mixtas.

Según los reportes, el evento incluirá miles de asientos temporales y pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir cada combate.

El alcance del evento también ha sorprendido por su magnitud. Trump aseguró previamente que el espectáculo contará con ’un estadio con capacidad para 5,000 personas justo a la salida de la Casa Blanca’, mientras que la UFC anunció la distribución de hasta 85,000 entradas gratuitas para personas que seguirán la actividad desde áreas cercanas a la Elipse.

La cifra refleja la dimensión del evento, que apunta a convertirse en uno de los actos más llamativos de las celebraciones por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos

Entre los nombres que han sido vinculados a la cartelera aparecen peleadores de alto perfil, como Alex Pereira, Ciryl Gane, Ilia Topuria y Justin Gaethje.

La idea ha provocado todo tipo de reacciones: mientras algunos consideran el espectáculo una propuesta histórica y diferente, otros cuestionan convertir la sede presidencial estadounidense en un escenario de combate deportivo.

Lo cierto es que las imágenes ya están recorriendo internet y muchos la califican como una de las escenas más inesperadas de 2026.