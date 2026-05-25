Sector privado de Costa Rica exige salida negociada a pugna con Panamá

Las principales cámaras empresariales de Costa Rica lanzaron un enérgico llamado bilateral para destrabar el conflicto comercial con Panamá. A través de una serie de pronunciamientos coordinados, el sector privado costarricense respaldó las gestiones de su Gobierno presidido por Laura Fernández Delgado encaminadas a restablecer condiciones de intercambio justas, advirtiendo que el impacto acumulado por el cierre de fronteras agrícolas roza niveles insostenibles para el empleo y la producción rural. La postura más severa provino de la Cámara Nacional de Productores de Leche (Proleche) de Costa Rica, que calificó las medidas aplicadas por las autoridades panameñas como un “embargo comercial sistemático e injustificado”. Según la organización, las restricciones sanitarias impuestas por Panamá desde julio de 2020 provocaron una pérdida en ventas superior a los $200 millones y obligaron a las industrias a reubicar de forma extraordinaria unos 85,000 kilos de leche diarios en otros mercados, causando en el proceso el quiebre de pequeñas plantas lácteas artesanales y locales.

Criterios técnicos frente a decisiones políticas

Por su parte, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) coincidieron en la urgencia de abandonar los debates a través de los medios de comunicación y activar canales institucionales basados estrictamente en criterios técnicos y diplomáticos. Abel Chaves Trigueros, presidente de Canapep, enfatizó que defender el acceso a los mercados es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los exportadores y blindar la estabilidad de las comunidades agrícolas que dependen de rubros sensibles como la piña, el banano y las fresas, también afectados por los controles de Panamá. La Corporación Ganadera (Corfoga) se sumó al reclamo manifestando su preocupación por el prolongado impacto que sufre el sector de carne bovina, porcina y avícola. Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga, urgió a las autoridades competentes de ambas naciones a propiciar una mediación efectiva que restablezca la normalidad del intercambio comercial recíproco y de alta calidad que históricamente caracterizó a los dos países.

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