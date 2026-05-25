Sector privado de Costa Rica exige salida negociada a pugna con Panamá

Las principales cámaras empresariales de <b><a href="/tag/-/meta/costa-rica">Costa Rica</a></b> lanzaron un enérgico llamado bilateral para destrabar el conflicto comercial con Panamá. A través de una serie de pronunciamientos coordinados, el sector privado costarricense respaldó las gestiones de su Gobierno presidido por <b><a href="/tag/-/meta/laura-fernandez">Laura Fernández Delgado</a></b> encaminadas a restablecer condiciones de intercambio justas, advirtiendo que el impacto acumulado por el cierre de fronteras agrícolas roza niveles insostenibles para el empleo y la producción rural.La postura más severa provino de la <b>Cámara Nacional de Productores de Leche (Proleche) </b>de Costa Rica, que calificó las medidas aplicadas por las autoridades panameñas como un <i>'embargo comercial sistemático e injustificado'</i>. Según la organización, las restricciones sanitarias impuestas por Panamá desde julio de 2020 provocaron una pérdida en ventas superior a los <b>$200 millones</b> y obligaron a las industrias a reubicar de forma extraordinaria unos <b>85,000 kilos de leche diarios</b> en otros mercados, causando en el proceso el quiebre de pequeñas plantas lácteas artesanales y locales.