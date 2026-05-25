Debate sobre sustancia económica llega al pleno de la Asamblea

Este lunes 25 de mayo inició en el pleno de la Asamblea Nacional el Segundo Debate al proyecto de ley sobre sustancia económica.

El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, propuso que se concediera cortesía de sala a Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas; a Camilo Valdés, director general de Ingresos y a otros miembros del equipo del ministerio.

También se solicitó la cortesía a representantes del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar).

El pleno legislativo aprobó la cortesía de sala.

El proyecto de Ley había sido aprobado con 8 votos a favor y 0 en contra en la Comisión de Economía y Finanzas. No se presentó ningún informe de minoría.

En el pleno se leyó el informe de la comisión explicando el proyecto.

“Este proyecto de Ley establece que ciertas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades pertenecientes a grupos multinacionales deberán estar respaldadas por actividades económicas reales en el territorio nacional, para mantener su debido tratamiento fiscal y así desincentivar el uso de estructuras sin sustancia que no realizan operaciones ni generan actividad económica directa en el país. El objetivo es promover el establecimiento de estructuras empresariales con presencia económica real en el país, en capacidad de tomar decisiones y emplear personal, con el fin que empresas que generen valor agregado se instalen en el país. Esto repercutirá positivamente en el mercado laboral y generará empleos bien remunerados para los ciudadanos”, detalló el informe.

Añade que el proyecto de ley debe entenderse como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la credibilidad del país, proteger su modelo económico y asegurar que el desarrollo se traduzca en mayores oportunidades y bienestar para todos los panameños.

Además, resalta que Panamá será evaluado por la Unión Europea sobre su posible exclusión de la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.

“Esta iniciativa es conveniente porque se asegura que las rentas pasivas extranjeras de grupos multinacionales están respaldadas por una actividad económica real en el país para mantener su beneficio fiscal. Con esto se busca atraer empresas que generen valor agregado, lo cual impactaría positivamente en el mercado laboral mediante la creación de empleos bien remunerados”, concluye el informe.

Luego de leído el informe, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, decretó un receso, anunciando que se retomaría la sesión el martes a las 2 pm.