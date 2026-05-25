Contraloría notifica a Nadia Del Río por investigación patrimonial y secuestro de bienes

La exdirectora ejecutiva institucional del <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-de-la-presidencia">Ministerio de la Presidencia</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/nadia-del-rio">Nadia Del Río</a></b>, informó este lunes que <b>fue notificada por la <a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama">Contraloría General de la República</a> sobre la investigación en su contra y el secuestro de bienes </b>ordenado como parte de un proceso administrativo<b> por presuntas inconsistencias patrimoniales</b>.De acuerdo con la exfuncionaria, actualmente se encuentra en el proceso de realizar auditorías y recopilar pruebas para presentar sus descargos ante las autoridades.<i>'Me senté a hacer varios escenarios con mis contadoras y la única forma en la que ellos lleguen a esas cifras es si cuatriplican [los números]'</i>, señaló Del Río al referirse a los hallazgos contenidos en la auditoría forense realizada por la Contraloría.La investigación surge luego de que la <b>Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense detectara diferencias entre los recursos provenientes de fuentes conocidas y los movimientos monetarios</b> utilizados por la exfuncionaria, así lo reveló <b>La Estrella de Panamá</b>.Según la auditoría,<b> Del Río mantenía recursos provenientes de fuentes conocidas por $986,583.77, mientras que los recursos monetarios utilizados ascendían a $1,563,352.66</b>. La diferencia detectada fue de $576,768.86.A raíz de estos hallazgos, la Contraloría emitió la Resolución N.° 1237-2026-LEG/UA del 14 de mayo de 2026, mediante la cual <b>ordenó medidas precautorias sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y posibles créditos contra el Estado, con el objetivo de salvaguardar eventuales reclamaciones patrimoniales.</b>El martes pasado la exdirectora ejecutiva se defendió de las acusaciones en un comunicado divulgado en redes sociales, en el que cuestionó la divulgación pública de las medidas cautelares y criticó el manejo mediático del caso.<i>'La información difundida no parece una nota periodística equilibrada, sino una pieza construida desde una sola fuente, tendenciosa, con apariencia de vocería institucional de la Contraloría General de la República'</i>, expresó.Del Río además reveló que conoció de medidas cautelares remitidas al Registro Público <b>sobre un apartamento de su propiedad adquirido en 2005 y que mantiene una hipoteca vigente con una entidad bancaria local</b>. De acuerdo con su versión, la inscripción registral de esa medida fue suspendida 'por defecto', con fundamento en el artículo 1795 del Código Civil.<i>'No tengo nada que ocultar ni me he ocultado en lo absoluto. Como mujer profesional, estoy dispuesta a comparecer ante cualquier autoridad competente'</i>, manifestó.