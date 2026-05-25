Contraloría notifica a Nadia Del Río por investigación patrimonial y secuestro de bienes

La exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia Del Río, informó este lunes que fue notificada por la Contraloría General de la República sobre la investigación en su contra y el secuestro de bienes ordenado como parte de un proceso administrativo por presuntas inconsistencias patrimoniales.

De acuerdo con la exfuncionaria, actualmente se encuentra en el proceso de realizar auditorías y recopilar pruebas para presentar sus descargos ante las autoridades.

“Me senté a hacer varios escenarios con mis contadoras y la única forma en la que ellos lleguen a esas cifras es si cuatriplican [los números]”, señaló Del Río al referirse a los hallazgos contenidos en la auditoría forense realizada por la Contraloría.

La investigación surge luego de que la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense detectara diferencias entre los recursos provenientes de fuentes conocidas y los movimientos monetarios utilizados por la exfuncionaria, así lo reveló La Estrella de Panamá.

Según la auditoría, Del Río mantenía recursos provenientes de fuentes conocidas por $986,583.77, mientras que los recursos monetarios utilizados ascendían a $1,563,352.66. La diferencia detectada fue de $576,768.86.

A raíz de estos hallazgos, la Contraloría emitió la Resolución N.° 1237-2026-LEG/UA del 14 de mayo de 2026, mediante la cual ordenó medidas precautorias sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y posibles créditos contra el Estado, con el objetivo de salvaguardar eventuales reclamaciones patrimoniales.

El martes pasado la exdirectora ejecutiva se defendió de las acusaciones en un comunicado divulgado en redes sociales, en el que cuestionó la divulgación pública de las medidas cautelares y criticó el manejo mediático del caso.

“La información difundida no parece una nota periodística equilibrada, sino una pieza construida desde una sola fuente, tendenciosa, con apariencia de vocería institucional de la Contraloría General de la República”, expresó.

Del Río además reveló que conoció de medidas cautelares remitidas al Registro Público sobre un apartamento de su propiedad adquirido en 2005 y que mantiene una hipoteca vigente con una entidad bancaria local.

De acuerdo con su versión, la inscripción registral de esa medida fue suspendida “por defecto”, con fundamento en el artículo 1795 del Código Civil.

“No tengo nada que ocultar ni me he ocultado en lo absoluto. Como mujer profesional, estoy dispuesta a comparecer ante cualquier autoridad competente”, manifestó.