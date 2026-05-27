  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes

‘Llegar más fuertes que nunca’: la promesa de Coco Carrasquilla tras su llegada a Panamá

Coco Carrasquilla agradece el apoyo y promete volver más fuerte
Coco Carrasquilla agradece el apoyo y promete volver más fuerte @adalbertocarrasquilla
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/05/2026 11:37
El mediocampista panameño compartió un emotivo mensaje en Instagram luego de su arribó a la ciudad de Panamá

El futbolista panameño Adalberto Coco Carrasquilla, uno de los 26 convocados por el director técnico Thomas Christiansen para representar a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó su orgullo y agradecimiento por el apoyo recibido.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el mediocampista inició su mensaje agradeciendo a Dios. “Agradecimiento primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento”, escribió.

Carrasquilla también dedicó palabras de agradecimiento a la fanaticada panameña. “Gracias a cada persona que ha estado pendiente de mí, y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño. Cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño la llevo conmigo y la valoro muchísimo”, manifestó.

El mediocampista arribó al país a eso de las 9:00 a.m. procedente de la Ciudad de México. Carrasquilla no ofreció declaraciones a los medios de comunicación, ya que salió escoltado por la Terminal 1 hacia a los estacionamientos.

Esta previsto que Carrasquilla se concentre con el equipo en los próximos días.

El jugador señaló sentirse orgulloso y bendecido de poder representar al país en la máxima cita del fútbol mundial y destacó la importancia del respaldo de los aficionados.

“Ese apoyo me da fuerzas para seguir luchando por mis sueños y seguir dejando el nombre de Panamá en alto”, expresó.

Finalmente, Carrasquilla aseguró que continuará trabajando para recuperarse plenamente y volver más fuerte.

“Vamos con todo, confiando en Dios y haciendo las cosas bien para tener una pronta recuperación, regresar al 100% y llegar más fuertes que nunca”, concluyó.

El mensaje de Coco Carrasquilla a la fanaticada panameña
El mensaje de Coco Carrasquilla a la fanaticada panameña @adalbertocarrasquilla
VIDEOS
Lo Nuevo