‘Llegar más fuertes que nunca’: la promesa de Coco Carrasquilla tras su llegada a Panamá

El futbolista panameño <a href="/tag/-/meta/adalberto-carrasquilla"><b>Adalberto </b><i><b>Coco</b></i></a><b><a href="/tag/-/meta/adalberto-carrasquilla"> Carrasquilla</a></b>, uno de los 26 convocados por el director técnico Thomas Christiansen para representar a Panamá en la <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial de la FIFA 2026</a></b>, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó su orgullo y agradecimiento por el apoyo recibido.A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el mediocampista inició su mensaje agradeciendo a Dios. <i><b>'Agradecimiento primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento',</b></i> escribió.Carrasquilla también dedicó palabras de agradecimiento a la fanaticada panameña. <i><b>'Gracias a cada persona que ha estado pendiente de mí, y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño. Cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño la llevo conmigo y la valoro muchísimo',</b></i> manifestó. El mediocampista arribó al país a eso de las 9:00 a.m. procedente de la Ciudad de México. Carrasquilla no ofreció declaraciones a los medios de comunicación, ya que salió escoltado por la Terminal 1 hacia a los estacionamientos.Esta previsto que Carrasquilla se concentre con el equipo en los próximos días.