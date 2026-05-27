‘Llegar más fuertes que nunca’: la promesa de Coco Carrasquilla tras su llegada a Panamá

El futbolista panameño Adalberto Coco Carrasquilla, uno de los 26 convocados por el director técnico Thomas Christiansen para representar a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó su orgullo y agradecimiento por el apoyo recibido.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el mediocampista inició su mensaje agradeciendo a Dios. “Agradecimiento primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento”, escribió.

Carrasquilla también dedicó palabras de agradecimiento a la fanaticada panameña. “Gracias a cada persona que ha estado pendiente de mí, y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño. Cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño la llevo conmigo y la valoro muchísimo”, manifestó.

El mediocampista arribó al país a eso de las 9:00 a.m. procedente de la Ciudad de México. Carrasquilla no ofreció declaraciones a los medios de comunicación, ya que salió escoltado por la Terminal 1 hacia a los estacionamientos.

Esta previsto que Carrasquilla se concentre con el equipo en los próximos días.