¿Llegará Coco al Mundial? Christiansen revela la verdad tras incluirlo entre los 26 convocados

La preocupación por el estado físico de Adalberto “Coco” Carrasquilla sigue generando preguntas entre los fanáticos de la selección de Panamá.

Sin embargo, el director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen dejó un mensaje que trae tranquilidad: el futbolista sí forma parte de la lista oficial de los 26 jugadores convocados para disputar el Mundial.

Durante la conferencia de prensa, Christiansen explicó que Carrasquilla sufrió una lesión en su último compromiso ante Cruz Azul, situación que encendió las alarmas luego de versiones sobre un posible desgarro muscular y reportes que apuntaban a una recuperación incierta.

El técnico reveló que, tras el partido, el cuerpo técnico panameño se puso en contacto con el jugador y su club para conocer el alcance real de la lesión. Sin embargo, aseguró que existieron dudas respecto a los reportes médicos recibidos.

“Una lesión no se puede diagnosticar antes de las 24 horas posteriores por el edema y otras situaciones médicas. Las imágenes no concuerdan completamente con el informe que se nos envió”, explicó Christiansen.

Ante el escenario de incertidumbre, Panamá decidió no correr riesgos y mantener a una de sus figuras dentro de la convocatoria definitiva.

“Yo no me puedo jugar a dejar a Carrasquilla fuera si luego va a llegar”, afirmó el entrenador.

La declaración cobra aún más importancia porque confirma que “Coco” continúa dentro de los planes del cuerpo técnico y estará entre los 26 futbolistas llamados para la cita mundialista, mientras se sigue evaluando su evolución física.

Además, Christiansen aseguró que la Federación realizó consultas con especialistas para tener una valoración más precisa del caso y adelantó que existe un plan alternativo como “backup” si la recuperación no avanza como esperan.

Aun así, el mensaje final del entrenador dejó una señal de optimismo para la afición canalera:

“Confiemos todos en que Coco va a llegar para el primer partido”.

La inclusión de Carrasquilla en la lista definitiva demuestra la confianza que mantiene el cuerpo técnico en una de las piezas más importantes de Panamá, cuyo aporte en el mediocampo podría ser determinante en el Mundial.