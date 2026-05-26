Las 5 claves de Panamá y el mundo | 26 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de noticias este martes 26 de mayo, tanto en el ámbito nacional como internacional.

-Panamá ya conoce a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El director técnico Thomas Christiansen anunció oficialmente la convocatoria definitiva del combinado nacional.

-Cobre Panamá aclaró que no tuvo relación alguna con la interrupción del servicio eléctrico registrada en distintos sectores del país durante la tarde del lunes 25 de mayo.

-El expresidente Ricardo Martinelli reaccionó a las recientes declaraciones del presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, quien aseguró que no cerraría la puerta a conversar con él de cara a posibles alianzas políticas rumbo a las elecciones de 2029.

-La exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia Del Río, informó que fue notificada por la Contraloría General de la República sobre una investigación en su contra y el secuestro de bienes ordenado dentro de un proceso administrativo por presuntas inconsistencias patrimoniales.

-El Ministerio de Sanidad de España confirmó el segundo caso positivo de hantavirus en uno de los ciudadanos repatriados desde el crucero MV Hondius.