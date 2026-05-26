Las 5 claves de Panamá y el mundo | 26 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de noticias este martes 26 de mayo, tanto en el ámbito nacional como internacional.-<b>Panamá ya conoce a los 26 futbolistas</b> que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El director técnico Thomas Christiansen anunció oficialmente la convocatoria definitiva del combinado nacional.<b>-Cobre Panamá aclaró</b> que no tuvo relación alguna con la interrupción del servicio eléctrico registrada en distintos sectores del país durante la tarde del lunes 25 de mayo. -<b>El expresidente Ricardo Martinelli</b> reaccionó a las recientes declaraciones del presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, quien aseguró que no cerraría la puerta a conversar con él de cara a posibles alianzas políticas rumbo a las elecciones de 2029.<b>-La exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia Del Río,</b> informó que fue notificada por la Contraloría General de la República sobre una investigación en su contra y el secuestro de bienes ordenado dentro de un proceso administrativo por presuntas inconsistencias patrimoniales.<b>-El Ministerio de Sanidad de España</b> confirmó el segundo caso positivo de hantavirus en uno de los ciudadanos repatriados desde el crucero <i>MV Hondius</i>.