  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Las 5 claves de Panamá y el mundo | 26 de mayo

El expresidente Ricardo Martinelli reaccionó a las recientes declaraciones del presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana.
El expresidente Ricardo Martinelli reaccionó a las recientes declaraciones del presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/05/2026 12:00
Desde la convocatoria de Panamá al Mundial 2026 hasta temas políticos, judiciales y de salud internacional, así avanza la jornada informativa de este martes.

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de noticias este martes 26 de mayo, tanto en el ámbito nacional como internacional.

-Panamá ya conoce a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El director técnico Thomas Christiansen anunció oficialmente la convocatoria definitiva del combinado nacional.

-Cobre Panamá aclaró que no tuvo relación alguna con la interrupción del servicio eléctrico registrada en distintos sectores del país durante la tarde del lunes 25 de mayo.

-El expresidente Ricardo Martinelli reaccionó a las recientes declaraciones del presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, quien aseguró que no cerraría la puerta a conversar con él de cara a posibles alianzas políticas rumbo a las elecciones de 2029.

-La exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia Del Río, informó que fue notificada por la Contraloría General de la República sobre una investigación en su contra y el secuestro de bienes ordenado dentro de un proceso administrativo por presuntas inconsistencias patrimoniales.

-El Ministerio de Sanidad de España confirmó el segundo caso positivo de hantavirus en uno de los ciudadanos repatriados desde el crucero MV Hondius.

VIDEOS
Lo Nuevo