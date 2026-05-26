‘Si meto a Kadir, dime a quién saco’: la contundente respuesta de Christiansen

El director técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, respondió a los cuestionamientos sobre la ausencia del delantero Kadir Barría entre los 26 jugadores convocados para el Mundial 2026.

Durante una rueda de prensa, el director fue consultado sobre la no inclusión del atacante panameño en la lista definitiva. Ante la pregunta, Christiansen defendió su decisión y destacó las limitaciones propias de la convocatoria.

”Solo me permiten sacar a 26. Si meto a Kadir, dime un jugador que tengo que sacar”, respondió el técnico, insistiendo al periodista que sugiriera qué futbolista debería quedar fuera para darle espacio al delantero.

Christiansen aseguró que, desde el punto de vista deportivo, no tiene nada más que agregar sobre la decisión, argumentando que el cuerpo técnico realiza constantemente evaluaciones en beneficio del fútbol panameño y del rendimiento colectivo de la selección.

“Yo creo que todos hemos hecho nuestros análisis, todos buscamos el bien del fútbol panameño, de su selección, y no va por un jugador ni por circunstancias; va por intentar llevar lo que tú crees que es mejor para el rendimiento de esta selección”, expresó.

Asimismo, el seleccionador reconoció que, a lo largo de su gestión, ha tomado decisiones equivocadas, aunque subrayó que esa responsabilidad recae exclusivamente sobre él.

Christiansen señaló que Kadir Barría no es el único futbolista que quedó fuera de la convocatoria y reveló que el delantero forma parte de la lista de reserva del combinado nacional.