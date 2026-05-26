Thomas Christiansen: ‘No me puedo correr el chance de dejar afuera a Carrasquilla’

La selección de Panamá ya tiene a sus 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El entrenador Thomas Christiansen reveló la lista de convocados en una emotiva ceremonia con un video revelando uno a uno de los convocados.

Tras conocer la lista de convocados, el entrenador habló ante los medios y fue preciso sobre las lesiones de Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy. Por el capitán, confirmó que el jugador se estará incorporando a la concentración en Estados Unidos cuando les toque jugar ante Bosnia y Herzegovina.

Por otro lado, habló sobre la ausencia de Kadir Barria entre los 26 convocados al Mundial 2026 y será tomando en cuenta para la lista de reserva.

Lista final

“No podemos complacer todos los gustos y estos seis años que llevo aquí siempre he pensado en el beneficio del equipo. Nunca he puesto mi persona por delante y he creído siempre en la vía más rápida para conseguir los objetivos. Estos son los 26, he podido ser injustos con unos y es mi responsabilidad como entrenador. Pero también es la parte amarga de mi puesto”.

Lesión de Carrasquilla

“Hasta ayer no tuvimos un informe por parte del Pumas. Para estar seguro no se puede sacar un diagnóstico no menos de 24 horas. Las imágenes no concordaban por el informe que nos llegaron. Nos apoyamos con muchos doctores sobre cuál es el alcance de la lesión. Como es una situación incierta, no me puedo jugar el hecho de dejar afuera a Coco. Si por cualquier cosa no llega, tenemos una segunda opción pero esperamos que llegue al Mundial”.

Ausencia de Kadir

“Solo me permiten llevar a 26. Todos buscamos el bien del equipo. La línea va por intentar llevar lo mejor para el rendimiento de la selección. Seguro que he tomado decisiones equivocadas, pero estará en la lista de reservas”.

Decisiones desde su llegada

“Lo más importante es el apoyo hacia los jugadores. Todos me conocen, todos han estado desde el día uno. Creo que el único que ha estado desde ese día ha sido Yanis. Todos tienen la oportunidad de ser protagonistas. Ellos ya no van de novatos, algunos sí, pero otros tienen la experiencia. Entre todos tienen que sacar el rendimiento”.

Jugadores polivalentes

“A Blackman lo puedes poner por la izquierda y tenemos varios jugadores que pueden jugar en otras posiciones. Cuando hacemos una lista no es una moneda al aire, todo está bien pensado con argumentos que muestran que ese jugador tiene que estar ahí por diferentes factores”.

Confiar en jugadores locales

“Si son jugadores que tienen la capacidad para estar en el equipo lo estarán, ya sea LPF o en otro lugar. Si me convencen, van a estar”.

Incertidumbre hasta el final

“Hablé con todos y les dije que estaban dentro que estaban dentro de los 29, no de los 26 convocados. Nadie lo sabía hasta ahora. Kadir y Alberto Quintero no sabían si iban a estarán o no hasta este momento”.