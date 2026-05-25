Sin reporte oficial: Sigue la incertidumbre por Adalberto Carrasquilla y apuntan a que estará para el Mundial

Horas de mucha incertidumbre se han estado viviendo en Panamá luego de conocer la lesión de Adalberto Carrasquilla con el Pumas en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX contra el Cruz.

Corría el minuto 59 cuando el panameño sufrió una dura entrada del jugador cementero, Amaury García. No fue el impacto de la entrada, sino el gesto de la caída lo que provocó que Carrasquilla se resintiera en la zona de la ingle.

Previo a esta acción, tras un disparo del panameño se pudo observar que el jugador se estaba tocando esa zona ante una posible molestia no mayor. Lo cierto es que Carrasquilla tuvo que salir del terreno de juego entre lágrimas porque sabía que las cosas no pintaban bien.

Una vez retirado del campo de juego, la estrella del equipo mexicano estuvo viendo el resto del partido en el banquillo. Una de las cámaras captó el momento en el que el jugador hacía el gesto de que sentía haberse roto, mientras conversaba con uno de los miembros del cuerpo técnico.

El suspenso ha ido en alza en las siguientes horas. Se pudo conocer que Adalberto Carrasquilla pasó por las pruebas médicas este lunes 25 de mayo a eso de las 3:00 p.m. (hora local de Panamá), sin embargo aún no hay un comunicado oficial por parte del Pumas.

Esto ha generado mucha incertidumbre, tomando en cuenta que para este martes 26 de mayo, Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá entregará la lista final de los 26 convocados para el Mundial 2026 y con toda seguridad se espera el nombre de Carrasquilla en dicha lista.

Tanto el departamento médico de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), como los del Puma se han mantenido en constante comunicación tras este serio contratiempo, que se espera que todo termine en un susto.

Algunos medios han apuntado a que podría ser una lesión de gravedad debido a los gestos de Carrasquilla tras salir en camilla y entre lágrimas. Otros señalan que podría ser una contractura o incluso un desgarro en esa zona, pero hay que esperar a que el equipo de pronuncie de manera oficial y evitar especulaciones.

Ante estos escenarios, es muy probable que esté varios días de baja y no esté disponible para los partidos ante Brasil y República Dominicana. Entre tanto, se espera que haga su recuperación con el equipo panameño y no en México.

Mientras que se espera el parte médico del equipo mexicanos, los planes de llamar a Carrasquilla al Mundial parecen intactas. Hasta que no se pronuncie el equipo, todo quedará en mera especulación.

Recordar que Christiansen revelará a los 26 convocados al Mundial 2026 este 26 de mayo en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá a las 10:00 a.m. (hora local).