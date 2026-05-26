Traición mortal: ejecutan al hombre que envenenó a un multimillonario ligado a Netflix

La historia que sacudió a la industria tecnológica y del entretenimiento mundial tuvo un nuevo y dramático capítulo.

Las autoridades de China ejecutaron a Xu Yao, el hombre que era abogado y fue condenado por asesinar mediante envenenamiento al empresario multimillonario Lin Qi, creador de una de las compañías de videojuegos más influyentes del país y vinculado al éxito de El problema de los tres cuerpos.

¿Por qué lo envenenó?

De acuerdo con medios locales, Xu Yao cometió el crimen en 2020 después de desarrollar resentimiento contra Lin, quien lo había ayudado a conseguir un importante acuerdo con Netflix, pero posteriormente lo apartó de responsabilidades estratégicas dentro de la empresa.

Lin era fundador de Yoozoo Games, compañía propietaria de los derechos de adaptación de la famosa trilogía de ciencia ficción The Three-Body Problem, que más tarde fue llevada a la pantalla por Netflix y se convirtió en una de las series más vistas de la plataforma.

Según las investigaciones, Xu habría disfrazado sustancias tóxicas como supuestas píldoras probióticas y se las suministró a Lin. El empresario fue hospitalizado en diciembre de 2020 tras presentar un deterioro repentino de salud y falleció nueve días después, a los 39 años.

El caso causó conmoción internacional debido al perfil de la víctima y a los detalles del crimen. Las autoridades señalaron que el plan fue “sumamente despreciable”, mientras que la empresa confirmó esta semana que la ejecución del condenado ya fue realizada, asegurando que “finalmente se ha hecho justicia”.

Lin también fue reconocido póstumamente como productor ejecutivo de la adaptación televisiva de El problema de los tres cuerpos, una obra del escritor Liu Cixin que logró alcance mundial tras su llegada al streaming.

En el momento de su muerte, la fortuna de Lin estaba valorada en aproximadamente 941 millones de dólares, según reportes de la época. Además del asesinato del magnate, el plan de envenenamiento también afectó a otras personas, algunas de las cuales enfermaron durante los hechos.

La muerte del empresario sigue siendo considerada uno de los casos más impactantes y oscuros en la historia reciente de la industria de los videojuegos y el entretenimiento en China.