Embajadora china afirma que Panamá sigue siendo clave para el registro de barcos chinos

La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, aseguró este miércoles 13 de mayo que las embarcaciones chinas continúan utilizando el registro panameño, consolidando a Panamá como el país con la mayor flota mercante registrada del mundo y reforzando la relación marítima entre ambas naciones.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la presentación de exposiciones de China titulada “Enlazando Panamá y China. Entablando Amistad. Entrando al Futuro”, realizada en el hotel Hilton de ciudad de Panamá.

Durante su intervención, Xu destacó que el sector marítimo se mantiene como uno de los pilares estratégicos de la relación bilateral entre China y Panamá, especialmente por el uso del pabellón panameño por parte de buques chinos y por la relevancia del Canal de Panamá para el comercio asiático.

“Un gran número de buques chinos se registran bajo el pabellón de conveniencia panameño, lo que contribuye a consolidar a Panamá como el país con el registro de buques más grande del mundo”, afirmó la diplomática.

Xu también destacó que China se mantiene como el segundo mayor usuario del Canal de Panamá, una vía clave para el comercio marítimo global y para el intercambio de mercancías entre Asia y América Latina.

La embajadora explicó que el Acuerdo sobre Transporte Marítimo entre ambos países ha permitido ampliar la cooperación en materia naviera y generar beneficios fiscales para Panamá, además de fortalecer la coordinación entre ambos gobiernos dentro de la Organización Marítima Internacional.

Las declaraciones se dieron en el contexto de un balance sobre el crecimiento de la relación económica entre ambos países desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017.

Según cifras presentadas por la embajadora, el comercio bilateral pasó de 6,380 millones de dólares en 2016 a 12,860 millones de dólares en 2025, mientras que la inversión directa china en Panamá aumentó de 270 millones de dólares antes de 2017 a 1,740 millones de dólares en 2024.

Xu indicó además que actualmente más de 200 empresas chinas operan en Panamá y que más de 20 multinacionales han instalado sedes regionales en el país en sectores como logística, telecomunicaciones, tecnología, infraestructura y finanzas.

La diplomática sostuvo que estas inversiones han generado alrededor de 9,000 empleos directos y miles de puestos indirectos.

Durante el evento, la embajadora también resaltó la creciente participación de empresas chinas en ferias comerciales celebradas en Panamá, como Expocomer, la Feria Internacional de David, ExpoMáquina y la Feria Internacional de Azuero.

En marzo pasado, añadió, cerca de 80 compañías chinas participaron en Expocomer, alcanzando intenciones de negocios por 31.9 millones de dólares y exhibiendo tecnologías como drones, exoesqueletos robóticos y sistemas inteligentes de seguridad.

Xu reiteró que la Embajada de China continuará promoviendo la participación de empresas chinas en Panamá y alentando a compañías panameñas a participar en ferias internacionales organizadas en China, incluyendo la Feria de Cantón, la Exposición Internacional de Importación de China y la Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China.