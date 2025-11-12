¡Alarma en la selección! ¿Por qué Panamá está convocando a Iván Anderson para eliminatorias?

El comunicado indica que se espera que el jugador del Marathón <i>'viaje este miércoles, en horas de la tarde, directo a Ciudad de Guatemala para unirse al grupo en el hotel de concentración.'</i><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/panama-revela-a-sus-convocados-para-la-recta-final-de-las-eliminatorias-del-mundial-2026-CG17330255" target="_blank">Con esta nueva adición, el equipo canalero queda conformado por una convocatoria de 26 jugadores</a></b>, listos para disputar el crucial encuentro del 13 de noviembre como visitante ante Guatemala, y cerrar la fase de grupos el 18 de noviembre en casa, en Estadio Rommel Fernández, frente a El Salvador.