Cuarto Puente: Panamá revoca estatus migratorio a involucrados en agresión contra trabajadores

El presidente José Raúl Mulino anunció la mañana de este miércoles 27 de mayo la revocatoria del estatus migratorio de cuatro personas vinculadas al incidente registrado en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, donde un trabajador panameño denunció haber sido agredido por ciudadanos asiáticos.

“Anuncio que, en cumplimiento de la ley panameña, hemos decidido cancelar el estatus migratorio y expulsar de Panamá a los ingenieros del Cuarto Puente que agredieron a los trabajadores panameños”, indicó Mulino en Darién, donde asistió a la graduación de agentes del Servicio Nacional de Fronteras.

“Eso no es aceptable y no lo permitiré”, expresó el mandatario a los medios de comunicación.

Por su lado, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó la tarde de este sábado 23 de mayo que ya había iniciado el proceso de repatriación del excolaborador asiático señalado en la agresión.

A través de una publicación en su cuenta de X, la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral explicó que la decisión fue tomada luego de conversaciones sostenidas con el Consorcio Panamá Cuarto Puente.

“Luego de conversaciones sostenidas en las últimas horas con el Consorcio Cuarto Puente y como parte de las acciones impulsadas ante esta situación, he sido informada del inicio del proceso de repatriación del ex colaborador asiático involucrado en la agresión contra un trabajador panameño”, expresó Muñoz.

La ministra también defendió la mano de obra nacional y aseguró que las autoridades actuarán con firmeza ante este tipo de situaciones.

“Nuestra mano de obra se respeta. Ningún trabajador panameño debe ser humillado, agredido ni tratado por debajo de su dignidad”, manifestó.

Horas antes, el Consorcio Panamá Cuarto Puente confirmó el despido inmediato del colaborador involucrado, tras concluir las investigaciones internas relacionadas con el incidente ocurrido el pasado 22 de mayo.

En un comunicado oficial, la empresa reiteró que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a conductas que atenten contra la integridad física, la dignidad y el respeto dentro del proyecto.

La compañía también señaló que promueve la convivencia pacífica y el respeto entre trabajadores, subcontratistas y personal vinculado a la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, considerada una de las principales obras de infraestructura del país.

Mientras tanto, la Dirección Nacional de Inspección mantiene abiertos varios expedientes relacionados con el caso, como parte de las investigaciones que desarrollan las autoridades laborales.