Mitradel anuncia repatriación de extranjero tras agresión a trabajador panameño

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó este sábado que ya inició el proceso de repatriación del excolaborador asiático involucrado en la agresión contra un trabajador panameño en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

A través de una publicación en su cuenta de X, la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral señaló que la medida se da luego de conversaciones sostenidas en las últimas horas con el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP).

“Luego de conversaciones sostenidas en las últimas horas con el Consorcio Cuarto Puente y como parte de las acciones impulsadas ante esta situación, he sido informada del inicio del proceso de repatriación del ex colaborador asiático involucrado en la agresión contra un trabajador panameño”, expresó Muñoz.

La ministra también reiteró su postura en defensa de la mano de obra nacional.

“Nuestra mano de obra se respeta. Ningún trabajador panameño debe ser humillado, agredido ni tratado por debajo de su dignidad”, añadió.

Muñoz aseguró además que las autoridades continuarán actuando “con firmeza, dentro de la ley, pero siempre del lado de los panameños”.

Horas antes, el Consorcio Panamá Cuarto Puente confirmó el despido inmediato del colaborador involucrado en el incidente ocurrido el viernes 22 de mayo, tras concluir las investigaciones internas correspondientes.

En un comunicado oficial, el CPCP indicó que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a conductas que atenten contra la integridad física, la dignidad y el respeto dentro del proyecto.

“Una vez culminadas las investigaciones correspondientes, se procedió al despido inmediato del colaborador involucrado”, señaló el consorcio.

La empresa también subrayó que promueve la convivencia pacífica y el respeto entre colaboradores, subcontratistas y personal vinculado a la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, obra considerada estratégica para la movilidad y conectividad del país.

Paralelamente, la Dirección Nacional de Inspección mantiene expedientes abiertos relacionados con este caso como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades laborales.