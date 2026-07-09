Merco Talento 2026 refleja la nueva competencia de las empresas panameñas por atraer y retener talento

En un mercado laboral donde encontrar y retener personal calificado se ha convertido en uno de los principales desafíos para las organizaciones, la capacidad de una empresa para atraer talento dejó de depender exclusivamente del salario. Factores como las oportunidades de crecimiento, la flexibilidad, el propósito corporativo y la cultura organizacional cobran cada vez mayor relevancia para quienes buscan empleo.Ese escenario es el que retrata la tercera edición de Merco Talento Panamá 2026, un estudio que evalúa la reputación de las empresas como empleadoras y que este jueves presentó el listado de las 150 organizaciones con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país. El monitor se elaboró a partir de 13.662 encuestas, 11 fuentes de información y seis perspectivas de análisis, incluyendo trabajadores, universitarios, demandantes de empleo, expertos en recursos humanos, sindicatos, académicos y ciudadanía, además de indicadores objetivos sobre gestión del talento. Los resultados llegan en un momento en que el mercado laboral panameño enfrenta importantes retos. Según datos citados por Merco, el 63 % de las empresas del país reporta dificultades para encontrar el talento que necesita, mientras que la alta movilidad laboral obliga a las organizaciones a fortalecer sus estrategias de retención mediante planes de carrera, capacitación continua, programas de bienestar y modalidades de trabajo más flexibles.