Merco Talento 2026 refleja la nueva competencia de las empresas panameñas por atraer y retener talento

En un mercado laboral donde encontrar y retener personal calificado se ha convertido en uno de los principales desafíos para las organizaciones, la capacidad de una empresa para atraer talento dejó de depender exclusivamente del salario. Factores como las oportunidades de crecimiento, la flexibilidad, el propósito corporativo y la cultura organizacional cobran cada vez mayor relevancia para quienes buscan empleo. Ese escenario es el que retrata la tercera edición de Merco Talento Panamá 2026, un estudio que evalúa la reputación de las empresas como empleadoras y que este jueves presentó el listado de las 150 organizaciones con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país. El monitor se elaboró a partir de 13.662 encuestas, 11 fuentes de información y seis perspectivas de análisis, incluyendo trabajadores, universitarios, demandantes de empleo, expertos en recursos humanos, sindicatos, académicos y ciudadanía, además de indicadores objetivos sobre gestión del talento. Los resultados llegan en un momento en que el mercado laboral panameño enfrenta importantes retos. Según datos citados por Merco, el 63 % de las empresas del país reporta dificultades para encontrar el talento que necesita, mientras que la alta movilidad laboral obliga a las organizaciones a fortalecer sus estrategias de retención mediante planes de carrera, capacitación continua, programas de bienestar y modalidades de trabajo más flexibles.

El ranking

En esta edición, Banco General se mantuvo en la primera posición del ranking nacional, seguido por Banco Nacional de Panamá y Cervecería Nacional. Completan los diez primeros lugares la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Caja de Ahorros, Nestlé, Ricardo Pérez Toyota, McDonald’s, Grupo Melo y Banistmo. Aunque el listado reconoce a las organizaciones mejor valoradas como empleadoras, el informe pone el foco en un fenómeno más amplio: la creciente competencia por captar y conservar profesionales en un entorno donde el talento especializado es cada vez más escaso. La presentación del estudio destaca que las empresas están reforzando su marca empleadora mediante estrategias que van más allá de la compensación económica. Entre ellas figuran el desarrollo profesional, el fortalecimiento del liderazgo, los programas de formación continua y la construcción de culturas organizacionales más sólidas. También aumenta la competencia por perfiles tecnológicos y bilingües, impulsada por la presencia de multinacionales y centros de servicios en el país.

El propósito gana peso

Uno de los hallazgos del estudio es el creciente valor que los trabajadores otorgan al propósito corporativo y al sentido de pertenencia dentro de las organizaciones. Entre los colaboradores de las empresas que integran el top 10, el 89 % considera que su empresa tiene un propósito corporativo claramente definido. Además, el 57,4 % afirma identificarse “mucho” con ese propósito y otro 38,8 % dice hacerlo “bastante”. El informe también muestra que la satisfacción promedio de los empleados en las diez empresas mejor valoradas alcanzó 8,74 puntos sobre 10, mientras que el orgullo de pertenencia obtuvo una calificación de 9,22. El índice de recomendación de los trabajadores (eNPS), que mide la disposición de un colaborador a recomendar su empresa como lugar para trabajar, se ubicó en 64,3 %. Raquel Robleda, directora de Merco Panamá, señaló durante la presentación que las expectativas del talento han evolucionado y que las personas ya no evalúan a una empresa únicamente por su nivel salarial, sino también por las oportunidades de desarrollo y el entorno laboral que ofrece.

¿Qué buscan los trabajadores?

El estudio también identifica diferencias entre hombres y mujeres al momento de considerar un cambio de empleo. Mientras los hombres priorizan aspectos como la remuneración, los beneficios, el ambiente laboral y las oportunidades de crecimiento profesional, las mujeres valoran especialmente la reputación de la empresa, la posibilidad de desarrollar liderazgo, la calidad de vida y el atractivo del sector donde trabaja la organización. Estos resultados coinciden con una tendencia que, según la presentación del informe, viene ganando fuerza en Panamá: el talento compara cada vez más a las empresas antes de aceptar una oferta laboral y toma decisiones basándose tanto en la experiencia de otros colaboradores como en la reputación que las organizaciones proyectan hacia el mercado.

Una fotografía del mercado laboral