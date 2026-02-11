Paro en el Cuarto Puente: consorcio se pronuncia tras diálogo con trabajadores

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/consorcio-del-cuarto-puente-asegura-cumplimiento-de-la-ley-laboral-y-llama-al-dialogo-HA19801170" target="_blank">Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP)</a></b> informó que los frentes de trabajo del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá fueron <b>reactivados en su totalidad</b> luego de mantener conversaciones directas con los trabajadores que habían paralizado las labores.Según el consorcio, durante el encuentro se escucharon las inquietudes del personal y se aclararon las dudas planteadas, proceso que contó con la supervisión del <b>Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá (Mitradel)</b> como garante del cumplimiento del marco legal laboral.La empresa reiteró su confianza en el diálogo como mecanismo clave para resolver diferencias y aseguró que su actuación se mantiene alineada con la legislación laboral panameña, las convenciones colectivas vigentes y el respeto a los derechos fundamentales, incluida la libertad sindical.Asimismo, el CPCP destacó el acompañamiento institucional de Mitradel para preservar la estabilidad en las relaciones laborales y facilitar el entendimiento entre las partes.El proyecto del <b>Cuarto Puente</b> es considerado una obra de alto interés nacional por su impacto en la movilidad, el desarrollo económico y la competitividad del país. En ese sentido, el consorcio reafirmó su compromiso con la ejecución responsable de la infraestructura y con la mano de obra panameña que participa en su construcción.La organización indicó que continuará promoviendo un ambiente de respeto, cumplimiento y cooperación para garantizar la continuidad ordenada de los trabajos, en coordinación con las autoridades y en beneficio del país.