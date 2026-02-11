Paro en el Cuarto Puente: consorcio se pronuncia tras diálogo con trabajadores

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que los frentes de trabajo del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá fueron reactivados en su totalidad luego de mantener conversaciones directas con los trabajadores que habían paralizado las labores.

Según el consorcio, durante el encuentro se escucharon las inquietudes del personal y se aclararon las dudas planteadas, proceso que contó con la supervisión del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá (Mitradel) como garante del cumplimiento del marco legal laboral.

La empresa reiteró su confianza en el diálogo como mecanismo clave para resolver diferencias y aseguró que su actuación se mantiene alineada con la legislación laboral panameña, las convenciones colectivas vigentes y el respeto a los derechos fundamentales, incluida la libertad sindical.

Asimismo, el CPCP destacó el acompañamiento institucional de Mitradel para preservar la estabilidad en las relaciones laborales y facilitar el entendimiento entre las partes.

El proyecto del Cuarto Puente es considerado una obra de alto interés nacional por su impacto en la movilidad, el desarrollo económico y la competitividad del país.

En ese sentido, el consorcio reafirmó su compromiso con la ejecución responsable de la infraestructura y con la mano de obra panameña que participa en su construcción.

La organización indicó que continuará promoviendo un ambiente de respeto, cumplimiento y cooperación para garantizar la continuidad ordenada de los trabajos, en coordinación con las autoridades y en beneficio del país.