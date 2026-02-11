Gremio empresarial exige fin de ‘botellas’ legislativas

La <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)</a></b> manifestó su preocupación ante el debate sobre las planillas y cifras de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, y subrayó que la transparencia en el uso de los recursos públicos <i>'no es negociable'</i>, especialmente al tratarse de fondos provenientes del esfuerzo de todos los panameños.El gremio empresarial recordó que desde abril de 2025 ha insistido en la necesidad de <i>'erradicar de raíz'</i> las llamadas botellas, una postura que, según indicaron, se mantiene vigente. Además, señaló que el pasado<b> 27 de enero </b>reiteró este planteamiento durante una reunión de Junta Directiva en la que participó el presidente del Legislativo, <b>Jorge Herrera</b>.En su pronunciamiento, la Cámara enfatizó que la transparencia no debe limitarse a promesas ni a ejercicios parciales de información, sino que debe garantizar claridad total, verificable y sostenida sobre quiénes trabajan en el Estado, qué funciones cumplen y cómo se utilizan los recursos públicos.El organismo sostuvo que solo mediante una rendición de cuentas efectiva será posible recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la institucionalidad del país, en medio de un contexto donde el manejo de las planillas continúa generando cuestionamientos en la opinión pública.