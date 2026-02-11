Gremio empresarial exige fin de ‘botellas’ legislativas

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) manifestó su preocupación ante el debate sobre las planillas y cifras de la Asamblea Nacional, y subrayó que la transparencia en el uso de los recursos públicos “no es negociable”, especialmente al tratarse de fondos provenientes del esfuerzo de todos los panameños.

El gremio empresarial recordó que desde abril de 2025 ha insistido en la necesidad de “erradicar de raíz” las llamadas botellas, una postura que, según indicaron, se mantiene vigente.

Además, señaló que el pasado 27 de enero reiteró este planteamiento durante una reunión de Junta Directiva en la que participó el presidente del Legislativo, Jorge Herrera.

En su pronunciamiento, la Cámara enfatizó que la transparencia no debe limitarse a promesas ni a ejercicios parciales de información, sino que debe garantizar claridad total, verificable y sostenida sobre quiénes trabajan en el Estado, qué funciones cumplen y cómo se utilizan los recursos públicos.

El organismo sostuvo que solo mediante una rendición de cuentas efectiva será posible recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la institucionalidad del país, en medio de un contexto donde el manejo de las planillas continúa generando cuestionamientos en la opinión pública.