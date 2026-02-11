Luto en Hollywood: muere James Van Der Beek, ícono de ‘Dawson’s Creek’, a los 48 años

El actor estadounidense <b>James Van Der Beek</b>, conocido por su rol protagónico en la mítica serie ‘Dawson’s Creek’, falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años, tras librar durante dos años una lucha contra el cáncer colorrectal.De acuerdo con el portal especializado en espectáculos <b>TMZ</b>, su esposa, <b>Kimberly Van Der Beek</b>, confirmó la noticia a través de una publicación en Instagram en la que comunicó a los seguidores del actor que atravesó sus últimos días con 'coraje, fe y gracia'. 'Por ahora, les pedimos privacidad mientras honramos a un padre y a un esposo', expresó.