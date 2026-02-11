Luto en Hollywood: muere James Van Der Beek, ícono de ‘Dawson’s Creek’, a los 48 años

El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido por su rol protagónico en la mítica serie ‘Dawson’s Creek’, falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años, tras librar durante dos años una lucha contra el cáncer colorrectal.

De acuerdo con el portal especializado en espectáculos TMZ, su esposa, Kimberly Van Der Beek, confirmó la noticia a través de una publicación en Instagram en la que comunicó a los seguidores del actor que atravesó sus últimos días con “coraje, fe y gracia”. “Por ahora, les pedimos privacidad mientras honramos a un padre y a un esposo”, expresó.