Escasez de combustible paraliza vuelos en Cuba

Cuba enfrenta una creciente crisis de combustible que genera efectos en cadena en varios sectores del país, en un período clave para la actividad turística. La falta de suministro, en medio del embargo económico de Estados Unidos, afecta la movilidad interna, las operaciones aéreas y el funcionamiento de servicios esenciales.

En los últimos días, aeropuertos han reducido operaciones y varias aerolíneas han tenido que ajustar itinerarios, cancelar rutas o reorganizar vuelos ante las limitaciones para abastecerse de combustible. La situación ha provocado incertidumbre entre pasajeros y operadores turísticos, en un contexto donde los cambios de última hora se han vuelto frecuentes.

Ante este escenario, distintos gobiernos han emitido avisos y recomendaciones a sus ciudadanos, alertando sobre posibles cancelaciones, demoras y dificultades en el transporte interno, así como sobre interrupciones eléctricas en algunas zonas del país. Las embajadas han pedido a los viajeros mantenerse atentos a la información oficial y prever contingencias.

En el plano interno, la escasez de gasolina y diésel también repercute en el transporte público y en la cadena de distribución de productos básicos, lo que complica la dinámica comercial. Los apagones registrados en varias regiones añaden presión sobre hoteles, restaurantes y pequeños negocios.

El impacto se siente especialmente en el turismo, uno de los principales motores económicos de la isla. La reducción de frecuencias aéreas y la percepción de inestabilidad podrían influir en la llegada de visitantes durante los próximos meses, en un contexto económico ya desafiante para el país.