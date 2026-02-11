Meduca acelera mantenimiento de escuelas para clases

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) afirmó que, a poco menos de un mes del inicio del año escolar programado para el 2 de marzo de 2026, la mayoría de los planteles que fueron intervenidos durante el receso están preparados para recibir a estudiantes y docentes en condiciones adecuadas.

Autoridades del organismo explicaron que los trabajos de mantenimiento forman parte de un plan continuo para atender la infraestructura educativa en todo el país, con el objetivo de garantizar espacios seguros y funcionales antes del regreso a clases.

Durante un recorrido por las labores de remodelación en la Escuela José Agustín Arango, en Betania, representantes del Meduca señalaron que, de las 730 instituciones escolares inicialmente contempladas en este plan, aproximadamente 600 ya han recibido atención en aspectos como techos, plomería, electricidad y reparaciones estructurales que son esenciales para el bienestar de la comunidad educativa.

Si bien la mayoría de los trabajos han concluido, el ministerio indicó que algunas escuelas aún no podrán iniciar clases en sus salones habituales debido a que las obras continúan en proceso.

Entre estas figuran planteles ubicados en sectores de Juan Díaz y Pedregal, donde los esfuerzos se mantienen para completar las mejoras a la brevedad.

El Ministerio de Educación aseguró que este mantenimiento no solo se limita a la temporada previa al inicio de clases, sino que forma parte de un programa integral que se estiende durante todo el año, con la finalidad de atender necesidades emergentes y mantener las instalaciones en buen estado.

Las autoridades recalcaron que se trata de un proceso permanente que busca preparar un entorno propicio para el aprendizaje, reforzando la planificación y atención a los centros educativos en coordinación con los directivos de cada institución.

El año escolar 2026 iniciará según lo programado, en un contexto en el que el Meduca continúa sus esfuerzos por mejorar las condiciones físicas de los planteles públicos y asegurar que los estudiantes comiencen sus clases en espacios adecuados.