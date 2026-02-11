Escuela José Agustín Arango estrena mejoras en 2026

La comunidad educativa de la Escuela José Agustín Arango iniciará el año lectivo 2026 en estructuras renovadas, luego de la culminación de obras de remodelación destinadas a fortalecer la seguridad, funcionalidad y confort de las instalaciones.

Las adecuaciones beneficiarán directamente a más de 580 estudiantes, además del cuerpo docente y el personal administrativo del plantel.

Según informó la directora de Proyectos del Ministerio de Educación, Tarcila Soane, los trabajos contemplaron el cambio y aumento del nivel del techo y la cubierta, la renovación del cielo raso, la sustitución de luminarias, así como el reemplazo de ventanas y puertas.

Soane explicó que estas intervenciones, buscan mejorar las condiciones de las infraestructuras escolares, garantizando espacios más seguros y adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por su parte, la directora del plantel, Claribel Cedeño, expresó su satisfacción por las mejoras realizadas. Señaló que los trabajos permitirán dejar atrás las incomodidades que enfrentaba la comunidad educativa, dando paso a aulas modernas y equipadas con nuevos recursos para los estudiantes.

Plan de mantenimiento a nivel nacional

De manera paralela, el Meduca, a través de la Dirección de Mantenimiento, avanza con labores en distintos centros educativos del país. En estas acciones participan más de mil funcionarios provenientes de alrededor de 26 instituciones del Estado.

Las intervenciones incluyen pintura de áreas interiores y exteriores, además de jornadas de limpieza general de paredes, pasillos, pisos, cunetas y otras estructuras escolares.

El director nacional de Mantenimiento, Héctor Brancas, indicó que la institución mantiene de forma permanente los trabajos de adecuación y mejora en los planteles, como parte de una estrategia reforzada por el Programa de Verano 2026.

Durante este periodo, personal del Meduca ejecuta labores de pintura, electricidad, plomería y revisión del mobiliario escolar.

De acuerdo con cifras oficiales, un total de 820 centros educativos han sido priorizados dentro del plan de mantenimiento. De estos, 505 trabajos han culminado, 157 se encuentran en ejecución y 158 están en etapa de programación.

Estas acciones benefician a 287,708 estudiantes en todo el país.

Asimismo, el Ministerio destacó que el apoyo de los privados de libertad, a través del Plan Libertad, ha sido constante en las labores de adecuación de ambientes escolares.

Los trabajos también continúan durante las festividades del Carnaval. Más de 100 cadetes de la Policía Nacional participan en intervenciones en centros educativos de Panamá Centro y Panamá Norte.

El Ministerio de Educación reiteró que el mantenimiento de la infraestructura escolar constituye una labor permanente, reafirmando su compromiso con la mejora de las condiciones educativas a nivel nacional.