El plan del Meduca para dar alimentación saludable en todo el país

En la Ley Orgánica ya existía un espacio donde se hablaba algo de alimentación y nutrición. Pero lo que estamos haciendo es actualizando esa información con lo actual. La ley tiene 80 años, entonces ahora se come diferente, hay enfermedades nuevas, enfermedades diferentes, enfermedades raras. Y todo eso lo tenemos que abarcar ahora, en el presente, con la nueva ley.Estamos actualizando esos contenidos y dejando un marco para cuando se hagan los cambios no se tenga que volver a hacer otra ley. Lo mismo que se acompaña en el tema de educación, así va a haber en el tema administrativo. Y bueno, nosotros como estamos en el componente administrativo, alimentación y nutrición va a tener también su espacio.