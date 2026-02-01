El plan del Meduca para dar alimentación saludable en todo el país

No se puede estudiar con hambre. El programa de alimentación del Ministerio de Educación (Meduca) es un pilar fundamental de la estrategia para formar el futuro del país. La directora nacional de Salud y Nutrición Escolar, Gilda Montenegro, cuenta con un presupuesto de 50 millones a su dispoción con los que espera dejar atrás la leche, galleta y crema nutricional y reemplazarlos almuerzos saludables que tengan frutas y verduras frescas compradas al productor nacional.

¿Qué programas de alimentación lleva adelante el Meduca?

Nosotros hemos armado una estrategia, un plan estratégico donde hemos dividido en cuatro ejes cómo estamos trabajando desde julio del año 2024. El primer eje es la educación alimentaria-nutricional, que es allí donde capacitamos a docentes, padres de familia, los propios estudiantes. Ya somos 30 nutricionistas en el país del Ministerio de Educación que trabaja para el programa de alimentación escolar. El segundo eje es alimentación y nutrición, este es nuestro fuerte técnico. Es allí donde el almuerzo escolar saludable se ejecuta, la merienda escolar saludable también se ejecuta. Estamos preparando estudios con evidencia científica para basados en la evidencia tomar decisiones en el país. El otro eje es el tema de los espacios físicos o servicios de alimentación escolar, esto es los kioscos, cafeterías y los propios comedores y cocinas escolares. Y el último eje es sistemas alimentarios escolares pedagógicos, antes llamados los huertos escolares, pero ahora lo llamamos sistemas como tal, porque estamos tratando de enlazar todo lo que tiene que ver con lo que le llega al niño a la escuela.

¿Qué está licitando el Meduca para alcanzar estos objetivos?

Vamos a estar desarrollando este año 977 huertos escolares pedagógicos, para eso se han comprado o están en licitación herramientas agrícolas, estamos comprando unas motoazadas, las gallinas ponedoras también están en licitación, ya compramos abonos y fertilizantes para ese componente. Con relación al tema alimentación y nutrición, ya se han licitado la merienda escolar, la leche, crema, galleta y el almuerzo escolar saludable también está en línea. En el componente digamos de servicios de alimentación escolar, ya estamos comprando equipos y utensilios de cocina para potenciar o tratar de equipar todas nuestras escuelas. En almuerzo escolar van a haber 2.001 centros educativos beneficiarios y más de 280.000 estudiantes en todo el país, las 16 regiones educativas van a estar impactadas.

¿Cuál es el presupuesto asignado para alimentación?

Para este año se debería ejecutar un presupuesto de un aproximado de más de 50 millones de dólares. La ley que existe nos obliga a que esa alimentación se mantenga en todo el periodo electivo del 2026. Si hay que atender más o tratar de conseguir más, definitivamente que eso está dentro de las posibilidades, pero es más de 50 millones de dólares.

¿Cómo avanza la transición de la galleta al almuerzo saludable?

Empezamos en el 2024 con 1.000 centros educativos con almuerzo saludable. Luego en el 2025 finalizamos con 1.876 centros. Ahora vamos a tener 2.000 centros educativos. La idea es la ampliación de la cobertura, tener más cobertura a centros educativos y también a los propios niveles, porque empezamos con nivel primario. O sea, hacerlo de manera escalonada porque evidentemente nos tiene que acompañar la parte de la infraestructura. Digamos que ampliar esa capacidad de almacenar alimentos, esas cosas se están haciendo sobre la marcha para poder que la ampliación de la cobertura sea un poco más atinada.

¿En qué consiste un almuerzo saludable?

Es parte de la educación alimentaria y nutricional. No son negociables las frutas y los vegetales, o sea, que sí o sí van a estar en el plato. Son frutas y vegetales frescos. Estamos hablando de piña, papaya, frutas nacionales, full nacional, no hay nada importado. El 96% de nuestra comida es de producción nacional y compramos al productor nacional full. Lo otro que ya tenemos que importar son algunas cosas como el ajo y las lentejas que aquí no se producen. Los menús han sido confeccionados por nutricionistas y están adaptados a la cultura, lo que se come en la comarca en verano, no es lo mismo que se come en Bocas del Toro, por decir algo. Es un menú cíclico, que los niños tienen la oportunidad de recibirlo, con todos aquellos nutrientes que ya han sido calculados, y están, digamos que, adaptados a lo que se debe consumir un niño de las diferentes edades, en un almuerzo. Que es como el 25% o 30% de lo que el niño necesita en el día.

Panamá es uno de los países con mayor porcentaje de niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento. ¿Qué papel juega el sistema educativa en atender esta problemática?

Nosotros debemos atender todas las escuelas del país, eso queda claro. Debo mencionar acá es que nosotros solamente garantizamos la comida dentro del recinto escolar. El niño debe recibir cinco comidas al día. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda y una cena. El niño solamente, digamos, que está en la escuela un periodo de tiempo, cinco o seis horas. Debemos garantizar que por lo menos lo que reciba el niño en la escuela, y que acompañe la educación, se asimile de la mejor manera. Por ello la alimentación escolar es importantísima. Es cierto, nosotros tenemos niños menores de cinco años con obesidad en el país o con mala alimentación. Tenemos esa población en preescolar. Pero lo que se marca en la encuesta nacional que hizo el MINSA en el 2019 es que esos niños son de tres años, o sea, no están en la escuela todavía. El tema viene cuando ellos empiezan la escuela. Nosotros empezamos a atacar siempre con el tema de darle lo que él necesita recibir durante el día. El tema de la educación alimentaria que es sumamente importante. Y en la práctica es lo más realizable, es lo más viable que se puede hacer para que el niño vea cómo es.

¿Qué espacio tiene la alimentación en la nueva Ley Orgánica de Educación que se está discutiendo?