Albergues del Senniaf: exdirector denuncia que fue destituido tras alertar irregularidades

En una entrevista concedida al noticiero TVN Noticias, César Pérez, exdirector de Prevención de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y excoordinador del Centro de Atención Integral (CAI) en Tocumen, denunció una serie de irregularidades graves que, según su testimonio, se habrían normalizado en al menos uno de los albergues bajo la responsabilidad de la institución estatal encargada de proteger la niñez y la adolescencia en Panamá.

Pérez relató que durante meses envió correos y documentos formales a sus superiores detallando condiciones preocupantes dentro del albergue, pero aseguran que sus alertas no fueron atendidas y que, tras insistir en las comunicaciones, fue desvinculado de su cargo por supuesta “falta de confianza”.

Entre las situaciones que expuso en la entrevista están:

- Riesgos de salud sin respuestas adecuadas: alertó que varios menores presentaban contagio de tuberculosis y que no existían instalaciones o medidas oportunas para aislar a los niños afectados.

- Convivencia inadecuada de menores y adultos: indicó que en el centro coexistían niños, adolescentes y adultos con discapacidad psiquiátrica, lo que generaba riesgos para la seguridad y bienestar de los menores.

- Casos de acoso y posibles abusos sin actuación efectiva: sostuvo que había alertas sobre presuntas agresiones sexuales, autolesiones y situaciones de riesgo emocional que tampoco fueron respondidas con medidas concretas.

Pérez enfatizó que envió todos los informes por escrito para dejar constancia y con el objetivo de mejorar la atención de los niños y adolescentes bajo custodia estatal, pero que, en su opinión, la institución no reaccionó de forma eficaz a esas alertas.

“También me reuní con las tres magistradas de Niñez; yo he estado tocando puertas, ante las magistradas Cossú, Militza Hernández, Delia Cedeño, hasta a ellos llegué y conversé, pero la diputada Alexandra Brenes fue la única que levantó la bandera”, afirmó Pérez.

El testimonio de Pérez se presentó junto con la denuncia formal ante el Ministerio Público, liderada por la diputada Alexandra Brenes, quien también señaló otras anomalías en el centro, como el deterioro de la infraestructura y la falta de personal idóneo para atender a la población vulnerable.