Ministro de Salud garantiza acciones ante denuncias en albergue de Tocumen

El <b>ministro de Salud, <a href="/tag/-/meta/fernando-boyd-galindo">Fernando Boyd Galindo</b>,</a> afirmó que el Estado actuará con firmeza y responsabilidad institucional ante la situación del albergue infantil de Tocumen, y resaltó las decisiones adoptadas por la Junta Directiva de la <b><a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia">Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</a></b> para esclarecer las denuncias presentadas y garantizar la protección de los menores.Como resultado de una sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Senniaf, se aprobó la <b>creación de una comisión técnica interdisciplinaria</b>, encargada de <b>investigar los señalamientos</b>, evaluar las condiciones del albergue y recomendar <b>acciones correctivas</b>. El ministro explicó que este equipo permitirá contar con información precisa antes de adoptar decisiones administrativas.<b>Boyd Galindo</b> señaló que ha mantenido comunicación directa con la directora del Senniaf, <b>Ana Franco</b>, y reconoció que el albergue requiere <b>mejoras estructurales significativas</b>. Indicó que se impulsarán las gestiones necesarias, en línea con la política del presidente de la República, <b>José Raúl Mulino</b>, orientada a <b>dignificar y fortalecer los centros de atención para niños y adolescentes</b>.El titular de Salud destacó que los menores permanecen <b>separados de la población adulta</b>, conforme a los protocolos de protección vigentes. No obstante, advirtió que muchos de ellos ingresaron al sistema por <b>situaciones de abandono</b> y han permanecido durante largos períodos, por lo que se evalúan <b>alternativas de atención acordes a su edad y proceso de desarrollo</b>.