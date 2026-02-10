  1. Inicio
Ministro de Salud garantiza acciones ante denuncias en albergue de Tocumen

Emiliana Tuñón
  • 10/02/2026 12:19
El Gobierno reforzará medidas para proteger a los menores del albergue de Tocumen, informó el ministro de Salud.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que el Estado actuará con firmeza y responsabilidad institucional ante la situación del albergue infantil de Tocumen, y resaltó las decisiones adoptadas por la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) para esclarecer las denuncias presentadas y garantizar la protección de los menores.

Como resultado de una sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Senniaf, se aprobó la creación de una comisión técnica interdisciplinaria, encargada de investigar los señalamientos, evaluar las condiciones del albergue y recomendar acciones correctivas. El ministro explicó que este equipo permitirá contar con información precisa antes de adoptar decisiones administrativas.

Boyd Galindo señaló que ha mantenido comunicación directa con la directora del Senniaf, Ana Franco, y reconoció que el albergue requiere mejoras estructurales significativas. Indicó que se impulsarán las gestiones necesarias, en línea con la política del presidente de la República, José Raúl Mulino, orientada a dignificar y fortalecer los centros de atención para niños y adolescentes.

El titular de Salud destacó que los menores permanecen separados de la población adulta, conforme a los protocolos de protección vigentes. No obstante, advirtió que muchos de ellos ingresaron al sistema por situaciones de abandono y han permanecido durante largos períodos, por lo que se evalúan alternativas de atención acordes a su edad y proceso de desarrollo.

Ministro de Salud alerta por fugas en albergue infantil y anuncia medidas

El ministro también expresó inquietud por los episodios de fugas registrados en el albergue, los cuales calificó como riesgosos para la integridad de los menores. Aseguró que la administración del Senniaf ha reforzado las medidas de control y prevención, mientras se espera el resultado de la investigación para definir nuevas acciones, siempre priorizando el interés superior del niño.

En el ámbito de la salud, Boyd Galindo confirmó que los menores reciben seguimiento médico permanente y anunció que se realizarán evaluaciones clínicas integrales a 12 adolescentes, con el objetivo de descartar condiciones de salud no detectadas previamente.

El ministro recalcó, finalmente, que la Ley 14 de 2009 faculta la supervisión del Senniaf y que los resultados del informe técnico servirán de sustento para aplicar medidas correctivas y reforzar la protección de la niñez.

