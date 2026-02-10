Ministro de Salud garantiza acciones ante denuncias en albergue de Tocumen

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que el Estado actuará con firmeza y responsabilidad institucional ante la situación del albergue infantil de Tocumen, y resaltó las decisiones adoptadas por la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) para esclarecer las denuncias presentadas y garantizar la protección de los menores.

Como resultado de una sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Senniaf, se aprobó la creación de una comisión técnica interdisciplinaria, encargada de investigar los señalamientos, evaluar las condiciones del albergue y recomendar acciones correctivas. El ministro explicó que este equipo permitirá contar con información precisa antes de adoptar decisiones administrativas.

Boyd Galindo señaló que ha mantenido comunicación directa con la directora del Senniaf, Ana Franco, y reconoció que el albergue requiere mejoras estructurales significativas. Indicó que se impulsarán las gestiones necesarias, en línea con la política del presidente de la República, José Raúl Mulino, orientada a dignificar y fortalecer los centros de atención para niños y adolescentes.

El titular de Salud destacó que los menores permanecen separados de la población adulta, conforme a los protocolos de protección vigentes. No obstante, advirtió que muchos de ellos ingresaron al sistema por situaciones de abandono y han permanecido durante largos períodos, por lo que se evalúan alternativas de atención acordes a su edad y proceso de desarrollo.