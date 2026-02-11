‘Aquí se publica de todo, votaciones, planillas, rendiciones de cuenta’: Jorge Herrera

Luego de la investigación de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/asamblea-nacional-la-promesa-de-transparencia-que-juega-a-los-numeros-NI19776029" target="_blank"> <b>La Estrella de Panamá</b></a> donde se cuestionaba la transparencia en la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, su presidente <b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Jorge Herrera</a></b> reclamó que durante su periodo, que inició en julio 2025, <b>la gestión en este órgano del Estado ha sido transparente y que los cuestionamientos son ataques a la institución</b>.<i>'Es injusto que esta Asamblea sea la piñata de las instituciones públicas, a través de diferentes temas que afectan el desenvolvimiento del mismo. Gracias a Dios vengo de una formación de los gobiernos locales, donde la rendición de cuentas era una prioridad para seguir trabajando por nuestra comunidad. Donde la transparencia, el trabajo social y comunitario tenían que ir igual que la inversión. Y es la misma política que hemos llegado a esta Asamblea'</i>, dijo un tanto exaltado, haciendo énfasis en el reporte periodístico.