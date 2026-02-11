Moody’s Local: banca panameña tendrá estabilidad, pero con dependencia internacional para 2026

También menciona que la liquidez de la plaza también se beneficia del flujo de capitales internacionales. Los depósitos extranjeros crecieron un 8.0%, superando con creces el incremento del 3.6% de los ahorros locales. <i><b>'Esta sólida posición de liquidez ha permitido a los bancos redirigir recursos hacia inversiones estratégicas para mitigar la presión sobre los márgenes financieros, especialmente en un escenario donde el costo del fondeo se mantiene alto',</b></i> destaca <b>Moody’s Local.</b>Finalmente, el informe sostiene que la rentabilidad del sistema se muestra robusta,<b> con un ROA del 1.8% y un ROE del 15.9%</b>. Sin embargo, se detalla que estas cifras ocultan una asimetría en el mercado: el desempeño está fuertemente impulsado por las tres entidades líderes de la plaza <b>(Banco General, BAC International Bank y Banco Nacional de Panamá).</b> Según <b>Moody’s Local</b>, al excluir a estos actores, los indicadores de rentabilidad descienden significativamente, lo que subraya el poder de mercado de las grandes instituciones frente a una competencia intensa. Hacia 2026,<b> la agencia prevé una banca estable, aunque advierte que el sistema será cada vez más dependiente de la evolución de los mercados internacionales y de una eventual flexibilización de las tasas de interés que alivie la presión sobre los márgenes locales.</b>