Moody’s Local: banca panameña tendrá estabilidad, pero con dependencia internacional para 2026

Durante el cierre de 2025 y con la mirada puesta en 2026, el Sistema Bancario Nacional (SBN) de Panamá ha reafirmado su papel estratégico como centro financiero regional, una condición que ha resultado determinante para sostener sus principales métricas de desempeño, según Moody’s Local, la agencia de calificación crediticia nacional presente en América Latina. Para la agencia, la capacidad de la plaza panameña para atraer fondos extranjeros y atender mercados de crédito internacionales ha compensado un mercado doméstico notablemente menos dinámico, permitiendo que los balances del sector mantengan una trayectoria positiva a pesar de los desafíos internos.

El informe destaca una marcada divergencia en el crecimiento del crédito. Mientras que la cartera externa se expandió un robusto 11.0% a noviembre de 2025, el crédito interno apenas registró un avance del 1.2%, una de las cifras más bajas desde la pandemia y que sitúa a Panamá por debajo de la mayoría de sus pares centroamericanos. “Este modesto desempeño local responde, en gran medida, a la contracción del 12.2% en el sector de la construcción y a una disminución del 21.8% en el crédito al sector público, factores que, sumados a los altos niveles de bancarización del país, han limitado las oportunidades de expansión en el territorio nacional”, se lee en el documento. En cuanto a la salud financiera del sistema, la calidad de los activos se mantiene en niveles saludables con un índice de morosidad del 2.4%. Esta estabilidad se apoya significativamente en el creciente peso de la cartera externa, compuesta mayoritariamente por créditos corporativos de alta calidad y una mayor diversificación geográfica. No obstante, Moody’s Local advierte sobre un debilitamiento en las coberturas, con reservas sobre créditos vencidos que han bajado al 92.9%, lo que sugiere un enfoque de las instituciones en preservar la rentabilidad en un entorno de tasas aún elevadas.