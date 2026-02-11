¿Habrá culecos en la capital este carnaval? Alcalde Mizrachi responde

La Alcaldía de Panamá dio a conocer los <b>horarios oficiales y la cartelera artística</b> del Festival Carnavalesco Vol. Caribe, que se celebrará del <b>13 al 17 de febrero</b> en la <b>Cinta Costera</b>, con acceso totalmente gratuito para el público.El evento contará con <b>presentaciones artísticas en tarima, culecos y actividades recreativas</b>, además de juegos mecánicos para niños y adultos. La actividad busca ofrecer una alternativa familiar y segura durante los días de carnaval en la capital.