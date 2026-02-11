  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

¿Habrá culecos en la capital este carnaval? Alcalde Mizrachi responde

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi garantiza culecos en el carnaval capitalino
El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi garantiza culecos en el carnaval capitalino Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/02/2026 13:21
Mayer aseguró que este año el carnaval capitalino será “más grande que nunca”.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, confirmó que sí habrá culecos en la Cinta Costera durante los carnavales de este año, y aseguró que el evento será más grande que el anterior.

En entrevista con la emisora Wao 97.5 FM, Mizrachi destacó que en 2025 la celebración reunió a más de 168 mil personas en cuatro días, convirtiéndose en una tendencia histórica, pese a que inicialmente no estaba contemplada. Para este año, proyecta una asistencia superior a las 200 mil personas.

“Va a haber más que el doble y el triple de lo que había el año pasado”, afirmó el alcalde, adelantando que habrá más tarimas, más talento y más culecos.

Mizrachi también señaló que una de las lecciones aprendidas fue reforzar la logística del agua. Aclaró que el agua utilizada en los culecos no es potable, y explicó que por cada cisterna destinada al carnaval, se envían camiones con agua potable a comunidades de Panamá Norte y Panamá Este, que actualmente enfrentan problemas de abastecimiento mientras el Idaan trabaja en soluciones.

Festival Carnavalesco Vol. Caribe será gratuito en la Cinta Costera

La Alcaldía de Panamá dio a conocer los horarios oficiales y la cartelera artística del Festival Carnavalesco Vol. Caribe, que se celebrará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera, con acceso totalmente gratuito para el público.

El evento contará con presentaciones artísticas en tarima, culecos y actividades recreativas, además de juegos mecánicos para niños y adultos. La actividad busca ofrecer una alternativa familiar y segura durante los días de carnaval en la capital.

VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo