¿Habrá culecos en la capital este carnaval? Alcalde Mizrachi responde

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, confirmó que sí habrá culecos en la Cinta Costera durante los carnavales de este año, y aseguró que el evento será más grande que el anterior.

En entrevista con la emisora Wao 97.5 FM, Mizrachi destacó que en 2025 la celebración reunió a más de 168 mil personas en cuatro días, convirtiéndose en una tendencia histórica, pese a que inicialmente no estaba contemplada. Para este año, proyecta una asistencia superior a las 200 mil personas.

“Va a haber más que el doble y el triple de lo que había el año pasado”, afirmó el alcalde, adelantando que habrá más tarimas, más talento y más culecos.

Mizrachi también señaló que una de las lecciones aprendidas fue reforzar la logística del agua. Aclaró que el agua utilizada en los culecos no es potable, y explicó que por cada cisterna destinada al carnaval, se envían camiones con agua potable a comunidades de Panamá Norte y Panamá Este, que actualmente enfrentan problemas de abastecimiento mientras el Idaan trabaja en soluciones.