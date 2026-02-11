Salud en Carnavales 2026: llamado del Minsa

El doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), reiteró una serie de recomendaciones para quienes participarán en las celebraciones de Carnaval, con el objetivo de prevenir enfermedades, golpes de calor y otros incidentes comunes durante estas festividades.

El especialista enfatizó que la protección solar debe ser una prioridad para los asistentes, ya que la exposición prolongada puede provocar deshidratación, envejecimiento prematuro de la piel e incluso cáncer.

Explicó que se debe utilizar bloqueador solar con un factor de protección mayor a 30, aplicarlo al menos 30 minutos antes de exponerse al sol y reaplicarlo cada dos horas, especialmente si la persona suda o permanece en contacto frecuente con el agua.

Además, recomendó mantenerse hidratado durante toda la jornada.

“Llevar una botella de agua nunca está de más; puede rellenarse y ayuda a evitar la deshidratación”, señaló.

Protección en las relaciones íntimas

Rodríguez también advirtió sobre la importancia del uso de preservativos durante los carnavales para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados.

“El encuentro íntimo también amerita protección. Esto es fundamental”, subrayó el médico.

Atención a los alimentos en la calle

Otro punto clave fue la seguridad alimentaria. El doctor pidió a los consumidores prestar atención a las condiciones de los vendedores antes de comprar comida.

Entre las principales recomendaciones están:

- Verificar que el manipulador use guantes, delantal y protección para el cabello.

- Confirmar que posea el carnet blanco, que certifica su estado de salud, y el carnet verde, que lo acredita para manipular alimentos.

- Revisar que el puesto no esté cerca de basureros o alcantarillas para evitar contaminación cruzada.

- Confiar en los sentidos: si el alimento huele mal o luce sospechoso, lo mejor es no consumirlo.

El especialista agregó que los compradores están en su derecho de exigir la documentación sanitaria a los vendedores.

También explicó que, por medidas de higiene, quien manipula alimentos no debería encargarse del cobro sin tomar precauciones, ya que esto puede facilitar la contaminación.

Las autoridades de salud reiteran que seguir estas recomendaciones permitirá a la población disfrutar de los carnavales de forma segura, reduciendo riesgos para la salud en medio de una de las celebraciones más concurridas del país.