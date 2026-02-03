Carnavales y salud: Probidsida llama a prevenir VIH e ITS

Aunque el carnaval en Panamá se extiende por cuatro días consecutivos, desde el punto de vista laboral solo uno tiene carácter de feriado oficial. De acuerdo con el artículo 46 del <b>Código de Trabajo</b>, el <b>martes de carnaval</b> es el único día reconocido como descanso obligatorio, por lo que las disposiciones laborales aplicables a los feriados rigen exclusivamente en esa fecha.No obstante, para facilitar el desarrollo de las festividades, el Gobierno Nacional dispuso el cierre de las oficinas públicas y municipales en todo el país los <b>lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026</b>. La medida fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 3 y no modifica las normas laborales vigentes en el sector privado.