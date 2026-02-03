  1. Inicio
Carnavales y salud: Probidsida llama a prevenir VIH e ITS

En la conferencia acompañaron al médico y director de Probidsida, Orlando Quintero (d), Ana Isabel Carrizo, reina de Calle Arriba de Las Tablas (c) y Dino Mon, director general de la CSS (i). La campaña 2026 se denomina: “Carnavalea pero recuerda: la protección es tu decisión”. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Mileika Lasso
  • 03/02/2026 12:07
La fundación alerta sobre el aumento de conductas de riesgo en estas fiestas e insta a la población joven a tomar decisiones responsables para prevenir el VIH y otras ITS

La Fundación Probidsida, como cada año durante la temporada de carnavales, desarrolla su campaña de prevención con el objetivo de reducir las conductas de riesgo que suelen incrementarse en esta época, especialmente entre la población joven.

La organización advierte que, durante las festividades, el aumento del consumo de alcohol y la relajación de las medidas de autocuidado pueden favorecer el incremento de infecciones de transmisión sexual, como el VIH y la sífilis, así como de embarazos no planificados.

En este contexto, Probidsida destaca la importancia de reforzar los mensajes de prevención, educación y toma de decisiones responsables, y reconoce el rol clave que desempeñan los medios de comunicación en la sensibilización de la ciudadanía, como parte de su compromiso con la responsabilidad social.

La campaña de este año se desarrolla bajo el eslogan “Carnavalea pero recuerda: la protección es tu decisión”, un llamado directo a promover el uso del preservativo y otras medidas de prevención, sin dejar de disfrutar de las festividades de forma segura e informada.

Orlando Quintero, médico y director de Probidsida, destacó en conferencia de prensa que las cifras de detección de nuevos casos va aumento; mientras que los datos por muerte de VIH y sida tienden a la baja por los tratamientos, debido el cambio de mentalidad de las personas de realizarse las pruebas.

En Panamá, durante 2024, se detectaron 1,875 nuevos casos, de los cuales el 50 % corresponde a personas entre 20 y 29 años de edad. Del total, alrededor de 150 casos se registraron en adolescentes de 15 a 19 años.

Además, se reportaron 207 casos de mujeres embarazadas infectadas con VIH, y el 55 % de estas gestantes tenía entre 10 y 24 años, lo que evidencia el impacto de la infección en poblaciones jóvenes.

La fiesta del rey Momo se celebrará del 14 al 17 de febrero. Son cuatro días consecutivos donde los diversos puntos del país habrán desfiles de reinas, culecos, presentaciones artísticas y actividades culturales, que atraen a nacionales y extranjeros.

Aunque el carnaval en Panamá se extiende por cuatro días consecutivos, desde el punto de vista laboral solo uno tiene carácter de feriado oficial. De acuerdo con el artículo 46 del Código de Trabajo, el martes de carnaval es el único día reconocido como descanso obligatorio, por lo que las disposiciones laborales aplicables a los feriados rigen exclusivamente en esa fecha.

No obstante, para facilitar el desarrollo de las festividades, el Gobierno Nacional dispuso el cierre de las oficinas públicas y municipales en todo el país los lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026. La medida fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 3 y no modifica las normas laborales vigentes en el sector privado.

